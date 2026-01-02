2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Maruti Car Price Hike: क्या महंगी होने वाली हैं मारुति की छोटी कारें? सामने आया बड़ा अपडेट

Maruti Suzuki car prices latest update: नए साल में मारुति की कार खरीदने वालों को झटका लग सकता है। कंपनी जल्द ही इस बारे में निर्णय लेगी कि छोटी कारों की कीमत बढ़ानी है या नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 02, 2026

Maruti Suzuki Car price News

मारुति ने पिछले साल कुछ कारों के दाम घटाए थे। (PC: Ai)

Maruti Suzuki small car price: क्या 2026 में मारुति की छोटी कारें महंगी होने जा रही हैं? कंपनी ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जल्द ही प्राइस हाइक के बारे मे फैसला लिया जाएगा। यदि कंपनी छोटी कारों के दाम बढ़ाती है, तो यह पिछले साल मिली राहत को खत्म करने वाला कदम होगा। 2025 में मारुति ने अपनी कई कारों के दाम कम कर दिए थे। GST 2.0 लागू होने के बाद मारुति ने एंट्री-लेवल मॉडल एस-प्रेसो की कीमतें 1,29,600 रुपए तक कम कर दी थीं। इसके साथ ही ऑल्टो K10, सेलेरियो और वैगन-आर के दाम भी कम हुए थे।

जल्द निर्णय ले सकती है Maruti

मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग एंड सेल्स पार्थो बनर्जी का कहना है कि कीमतों को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। ET की रिपोर्ट के अनुसार, पार्थो ने कहा कि छोटी कारों में स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग अपनाने का हमारा मकसद मोटराइजेशन बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, हम यह फैसला लेने वाले हैं कि हम अपनी GST कीमतों पर वापस जाएंगे या स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग जारी रखेंगे। दरअसल, मारुति ने जीएसटी रेट कट के फायदे के अलावा भी कीमतों में कमी की थी। अगर कंपनी फायदे को जीएसटी रेट कट तक ही सीमित करती है, तो कारों के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे।

मिनी सेगमेंट में पेंडिंग हैं बुकिंग

पार्थो बनर्जी ने बताया कि मिनी सेगमेंट की गाड़ियों की 1.5 महीने से अधिक की पेंडिंग बुकिंग है। हम इसे तेजी से क्लीयर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन कस्टमर्स ने बुकिंग की है, क्या हमें उन्हें उन कीमतों पर गाड़ियां देनी चाहिए जो 31 दिसंबर तक वैलिड थीं? इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है। मालूम हो कि पिछले साल GST 2.0 लागू होने के बाद मारुति मारुति ने S Presso पर 1,29,600 रुपए, Alto K10 पर 1,07,600, Celerio पर 94,100 और Wagon-R पर 79,600 रुपए तक की छूट का ऐलान किया था।

3.95 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट

उधर, मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया है कि उसने 2025 में 3.95 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट कीं, जो किसी भी कैलेंडर वर्ष में उसका अब तक का सबसे मजबूत आंकड़ा है। साल 2024 की तुलना में इसमें 21 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का कहना है कि यह उपलब्धि उसे लगातार पांचवें साल भारत की नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्टर बनाएगी। मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और दुनिया भर के ग्राहकों के भरोसे को दिखाता है। 2025 में मारुति सुजुकी ने बताया था कि उसने 100 से अधिक देशों में 18 मॉडल एक्सपोर्ट किए हैं। इसी साल सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV), e VITARA का एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ था। कंपनी के हंसलपुर प्लांट से 29 देशों में 13,000 से ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं थीं।

ये भी पढ़ें

Money Tips: 2026 में कैसे बनें अमीर, सामने आया ताबड़तोड़ कमाई का ‘रिच’ फॉर्मूला
कारोबार
Robert Kiyosaki wealth formula

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 11:23 am

Hindi News / Business / Maruti Car Price Hike: क्या महंगी होने वाली हैं मारुति की छोटी कारें? सामने आया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

How to Start Business: शुरू करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप तो देर कैसी? जान लें पूरी प्रोसेस

How to Start Business
कारोबार

2026 में कैसे बनें अमीर, सामने आया ताबड़तोड़ कमाई का 'रिच' फॉर्मूला

Robert Kiyosaki wealth formula
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने ने फिर खाई पलटी, चढ़ गए भाव, चांदी में जबरदस्त तेजी, जानिए लेटेस्ट कीमतें

Gold Silver Price Today
कारोबार

Share Market: निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में देखी जा रही तेजी, उधर आईटी-बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव

Share Market News
कारोबार

QSR सेक्टर में बड़ा धमाका, KFC ऑपरेटर सफायर और देवयानी का होगा Merger

Devyani International Sapphire Foods deal
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.