Maruti Car Price Hike: क्या महंगी होने वाली हैं मारुति की छोटी कारें? सामने आया बड़ा अपडेट

उधर, मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया है कि उसने 2025 में 3.95 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट कीं, जो किसी भी कैलेंडर वर्ष में उसका अब तक का सबसे मजबूत आंकड़ा है। साल 2024 की तुलना में इसमें 21 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का कहना है कि यह उपलब्धि उसे लगातार पांचवें साल भारत की नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्टर बनाएगी। मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और दुनिया भर के ग्राहकों के भरोसे को दिखाता है। 2025 में मारुति सुजुकी ने बताया था कि उसने 100 से अधिक देशों में 18 मॉडल एक्सपोर्ट किए हैं। इसी साल सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV), e VITARA का एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ था। कंपनी के हंसलपुर प्लांट से 29 देशों में 13,000 से ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं थीं।