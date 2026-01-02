Maruti Car Price Hike: क्या महंगी होने वाली हैं मारुति की छोटी कारें? सामने आया बड़ा अपडेट

मारुति ने पिछले साल कुछ कारों के दाम घटाए थे। (PC: Ai)
Maruti Suzuki small car price: क्या 2026 में मारुति की छोटी कारें महंगी होने जा रही हैं? कंपनी ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जल्द ही प्राइस हाइक के बारे मे फैसला लिया जाएगा। यदि कंपनी छोटी कारों के दाम बढ़ाती है, तो यह पिछले साल मिली राहत को खत्म करने वाला कदम होगा। 2025 में मारुति ने अपनी कई कारों के दाम कम कर दिए थे। GST 2.0 लागू होने के बाद मारुति ने एंट्री-लेवल मॉडल एस-प्रेसो की कीमतें 1,29,600 रुपए तक कम कर दी थीं। इसके साथ ही ऑल्टो K10, सेलेरियो और वैगन-आर के दाम भी कम हुए थे।
मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग एंड सेल्स पार्थो बनर्जी का कहना है कि कीमतों को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। ET की रिपोर्ट के अनुसार, पार्थो ने कहा कि छोटी कारों में स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग अपनाने का हमारा मकसद मोटराइजेशन बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, हम यह फैसला लेने वाले हैं कि हम अपनी GST कीमतों पर वापस जाएंगे या स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग जारी रखेंगे। दरअसल, मारुति ने जीएसटी रेट कट के फायदे के अलावा भी कीमतों में कमी की थी। अगर कंपनी फायदे को जीएसटी रेट कट तक ही सीमित करती है, तो कारों के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे।
पार्थो बनर्जी ने बताया कि मिनी सेगमेंट की गाड़ियों की 1.5 महीने से अधिक की पेंडिंग बुकिंग है। हम इसे तेजी से क्लीयर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन कस्टमर्स ने बुकिंग की है, क्या हमें उन्हें उन कीमतों पर गाड़ियां देनी चाहिए जो 31 दिसंबर तक वैलिड थीं? इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है। मालूम हो कि पिछले साल GST 2.0 लागू होने के बाद मारुति मारुति ने S Presso पर 1,29,600 रुपए, Alto K10 पर 1,07,600, Celerio पर 94,100 और Wagon-R पर 79,600 रुपए तक की छूट का ऐलान किया था।
उधर, मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया है कि उसने 2025 में 3.95 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट कीं, जो किसी भी कैलेंडर वर्ष में उसका अब तक का सबसे मजबूत आंकड़ा है। साल 2024 की तुलना में इसमें 21 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का कहना है कि यह उपलब्धि उसे लगातार पांचवें साल भारत की नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्टर बनाएगी। मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और दुनिया भर के ग्राहकों के भरोसे को दिखाता है। 2025 में मारुति सुजुकी ने बताया था कि उसने 100 से अधिक देशों में 18 मॉडल एक्सपोर्ट किए हैं। इसी साल सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV), e VITARA का एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ था। कंपनी के हंसलपुर प्लांट से 29 देशों में 13,000 से ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं थीं।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग