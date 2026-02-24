24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

IT Share Crash: एक महीने में 28% तक टूटे आईटी शेयर, आखिर क्या है वजह?

पिछले एक महीने में आईटी सेक्टर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता, एआई आधारित ऑटोमेशन और क्लाइंट खर्च में कमी के कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है। इसी दबाव के बीच कई दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में 28 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी [&hellip;]

4 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 24, 2026

it sector downfall

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

पिछले एक महीने में आईटी सेक्टर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता, एआई आधारित ऑटोमेशन और क्लाइंट खर्च में कमी के कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है। इसी दबाव के बीच कई दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में 28 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ट्रेंड ने पारंपरिक आईटी सर्विस मॉडल पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे भविष्य की ग्रोथ को लेकर आशंकाएं तेज हो गई हैं।

गिरावट के ये कारण बताए जा रहे हैं

  • आईटी सेक्टर में गिरावट की मुख्य वजह एआई को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता है।
  • एंथ्रोपिक द्वारा लेगेसी सॉफ्टवेयर मॉडर्नाइजेशन को ऑटोमेट करने के दावों से निवेशकों में आशंका बढ़ी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारंपरिक आईटी सर्विस मॉडल को संरचनात्मक रूप से बदल सकता है।
  • आईटी कंपनियों के लिए लेगेसी सिस्टम अपग्रेड और मेंटेनेंस एक बड़ा रेवेन्यू स्रोत रहा है, लेकिन एआई आधारित ऑटोमेशन टूल्स से इस काम में मानव श्रम की जरूरत कम होने की आशंका है।
  • इससे कंपनियों के मार्जिन पर दबाव और डील साइज में कमी का जोखिम बढ़ गया है।
  • अमेरिका और यूरोप में टेक खर्च में सुस्ती ने आईटी कंपनियों के नए ऑर्डर फ्लो को प्रभावित किया है।
  • कई क्लाइंट्स ने अपने आईटी बजट को टाल दिया है या खर्च में कटौती की है।
  • ब्रोकरेज फर्मों द्वारा टारगेट प्राइस में कटौती और रेटिंग डाउनग्रेड ने भी निवेशकों की धारणा को कमजोर किया है।
  • इन सभी कारणों से निफ्टी आईटी इंडेक्स में पिछले एक महीने में 21% की तेज गिरावट दर्ज की गई है।

इंफोसिस शेयर में 24% की गिरावट

आईटी दिग्गज इंफोसिस लिमिटेड (INFY) के शेयर में पिछले एक महीने में करीब 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर 1,682 रुपये के स्तर से गिरकर करीब 1,276 रुपये पर आ गया। कंपनी का पीई रेशियो 18.92 के आसपास है और 52 हफ्ते का उच्च स्तर 1,808 रुपये रहा है।

एचसीएल टेक में 21% की कमजोरी

एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (HCLTECH) के शेयर में भी पिछले एक महीने में करीब 21 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। शेयर लगभग 1,720 रुपये से गिरकर 1,351 रुपये के स्तर पर आ गया। कंपनी का पीई रेशियो 22.26 है और 52 हफ्ते का उच्च स्तर 1,780 रुपये रहा है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 18% गिरावट

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) के शेयरों में पिछले एक महीने के दौरान करीब 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर लगभग 3,158 रुपये के स्तर से फिसलकर 2,590 रुपये के आसपास पहुंच गया। कंपनी का पीई रेशियो 19.65 है और 52 हफ्ते का उच्च स्तर 3,763 रुपये रहा है।

विप्रो शेयर में कमजोरी

विप्रो लिमिटेड (WIPRO) के शेयर भी दबाव में रहे हैं। पिछले एक महीने में इसमें लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और शेयर 230 रुपये के स्तर से गिरकर करीब 199 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का पीई रेशियो 15.83 है और 52 हफ्ते का उच्च स्तर 303 रुपये रहा है।

एक्सेंचर में 28% की तेज गिरावट

ग्लोबल आईटी कंपनी एक्सेंचर पीएलसी (ACN) के शेयर में पिछले एक महीने में करीब 28 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। शेयर 280 डॉलर के स्तर से गिरकर लगभग 201 डॉलर पर आ गया। कंपनी का पीई रेशियो 16.64 है और 52 हफ्ते का उच्च स्तर 366 डॉलर रहा है।

कॉग्निजेंट में 28% से ज्यादा की गिरावट

कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्प (CTSH) के शेयरों में पिछले एक महीने में करीब 28 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर लगभग 85 डॉलर के स्तर से गिरकर 61 डॉलर के आसपास आ गया। कंपनी का पीई रेशियो 11.41 है और 52 हफ्ते का उच्च स्तर 87 डॉलर रहा है।

अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में टेक खर्च में कमी और एआई आधारित ऑटोमेशन टूल्स के बढ़ते प्रभाव ने दबाव डाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई ट्रेंड लंबी अवधि में अवसर भी पैदा कर सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार में अनिश्चितता और मार्जिन दबाव के कारण आईटी शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

ये भी पढ़ें

दूसरा लोन लेकर होम लोन में बचा सकते हैं 15 लाख रुपये, जानिए बचत का पूरा कैलकुलेशन
कारोबार
home loan saving tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 01:07 pm

Hindi News / Business / IT Share Crash: एक महीने में 28% तक टूटे आईटी शेयर, आखिर क्या है वजह?

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Post Office RD से 10 साल में पाएं 51 लाख रुपये, जानिए क्या करना होगा आपको

Post Office RD Calculator
कारोबार

10,000 रुपये की SIP से 15 साल में चुका सकते हैं 30 साल का होम लोन, जानें ये ट्रिक

pay loan of 30 years in just 15 years with sip
कारोबार

Why Share Market Fall Today: सेंसेक्स 800 पॉइंट डाउन, आईटी शेयरों में जबरदस्त बिकवाली, जानिए आज की गिरावट के 4 बड़े कारण

Why Share Market Fall Today
कारोबार

Gold Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी आज आ गई गिरावट, जानिए कितने टूट गए भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Share Market Crash: सेंसेक्स 680 अंक टूटा, निफ्टी 50 में भी गिरावट, उधर इन शेयरों में दिखी तेजी

share market crash top gainers and losers
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.