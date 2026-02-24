IT Share Crash: एक महीने में 28% तक टूटे आईटी शेयर, आखिर क्या है वजह?

पिछले एक महीने में आईटी सेक्टर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता, एआई आधारित ऑटोमेशन और क्लाइंट खर्च में कमी के कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है। इसी दबाव के बीच कई दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में 28 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ट्रेंड ने पारंपरिक आईटी सर्विस मॉडल पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे भविष्य की ग्रोथ को लेकर आशंकाएं तेज हो गई हैं।