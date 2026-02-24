Why Share Market Fall Today: सेंसेक्स 800 पॉइंट डाउन, आईटी शेयरों में जबरदस्त बिकवाली, जानिए आज की गिरावट के 4 बड़े कारण

Why Share Market Fall Today: भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार सुबह शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.90 फीसदी या 752 अंक की गिरावट के साथ 82,537 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.82 फीसदी या 209 अंक की गिरावट के साथ 25,502 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सबसे ज्यादा गिरावट आज निफ्टी आईटी में 3.41 फीसदी देखने को मिली। वहीं, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आइए जानते हैं कि बाजार में आज की गिरावट के पीछे क्या कारण हैं।