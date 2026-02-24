Gold Rate Today: गिर गए सोने के भाव, जानिए जोयालुक्कास और कल्याण ज्वैलर्स में क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की घरेलू वायदा कीमत में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.54 फीसदी या 880 रुपये की गिरावट के साथ 1,60,718 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी की घरेलू वायदा कीमत एमसीएक्स पर इस समय 0.30 फीसदी या 791 रुपये की बढ़त के साथ 2,66,124 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,55,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,41,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,29,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,02,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क मंगलवार, 24 फरवरी 2025 को 22 कैरेट सोना 1,47,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,20,520 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,60,690 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वैलर्स का नाम
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,60,690
|1,47,300
|1,20,520
|—
|जोयालुक्कास
|1,61,780
|1,48,300
|1,21,340
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,48,300
|1,21,340
|94,370
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,48,300
|—
|—
जोयालुक्कास में मंगलवार, 24 फरवरी 2025 को 24 कैरेट सोना 1,61,780 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,21,340 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,21,340 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 94,370 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 24 फरवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
