Share Market Crash: 1000 अंक गिरकर बंद हुआ मार्केट, IT शेयर लहूलुहान, जानिए कितना हुआ नुकसान

Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.28 फीसदी या 1068 अंक की गिरावट के साथ 82,225 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 8 शेयर हरे निशान पर और 22 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.12 फीसदी या 288 अंक की गिरावट के साथ 25,424 पर बंद हुआ। आज एनएसई पर ट्रेडेड 3273 शेयरों में से 2,104 शेयर लाल निशान पर, 1070 शेयर हरे निशान पर और 99 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। आज आई गिरावट से निवेशकों को करीब 3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।