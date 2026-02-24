Share Market Crash: 1000 अंक गिरकर बंद हुआ मार्केट, IT शेयर लहूलुहान, जानिए कितना हुआ नुकसान

शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: AI)
Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.28 फीसदी या 1068 अंक की गिरावट के साथ 82,225 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 8 शेयर हरे निशान पर और 22 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.12 फीसदी या 288 अंक की गिरावट के साथ 25,424 पर बंद हुआ। आज एनएसई पर ट्रेडेड 3273 शेयरों में से 2,104 शेयर लाल निशान पर, 1070 शेयर हरे निशान पर और 99 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। आज आई गिरावट से निवेशकों को करीब 3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक गिरावट टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इटरनल, इन्फोसिस, टीसीएस, लार्सन एंड टुब्रो, ट्रेंट और एयरटेल के शेयर में देखने को मिली। वहीं, एनटीपीसी, एचयूएल, टाटा स्टील, पावरग्रिड और टाइटन के शेयर हरे निशान पर बंद हुए।
बाजार में आज सबसे अधिक गिरावट आईटी शेयरों में दर्ज हुई है। निफ्टी आईटी 4.74 फीसदी गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 2.54 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 3.82 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 1.07 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.47 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.31 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.45 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मेटल में 0.93 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.24 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.29 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.50 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.35 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
