चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा कार में पीएम मोदी, जानें Hongqi L5 की कीमत और खासियत

होंगची L5 को अक्सर चीन की रोल्स रॉयस कहा जाता है। यह कार करीब 5.5 मीटर लंबी और 3 टन से अधिक वजन वाली है। इसमें 6.0-लीटर का V12 टर्बो इंजन है जो 400 हॉर्सपावर से ज्यादा का आउटपुट जनरेट है। कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति केवल 8.5 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 210 किलोमीटर प्रति घंटे है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें ऑल-व्हील ड्राइव, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरे और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं।