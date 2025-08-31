Patrika LogoSwitch to English

ED की बड़ी कार्रवाई, जब्त की करोड़ों की लग्जरी कार-बाइक, फिल्मी सितारों से कम नहीं है कलेक्शन

ED Raid in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में ED की बड़ी कार्रवाई में 10 लग्जरी कारें और 3 सुपरबाइक जब्त, कुल कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

भारत

Rahul Yadav

Aug 31, 2025

ED Raid in Himachal Pradesh
ED Raid in Himachal Pradesh (Image: ED/X)

ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में आरोपी शक्तिरंजन दास और उनकी कंपनियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लग्जरी कारें और 3 सुपरबाइक जब्त की हैं। इसके साथ ही 13 लाख रुपये नकद और करीब 1.12 करोड़ रुपये की ज्वेलरी भी ED के हाथ लगी है। इस कार्रवाई की वजह मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी का मामला था जिसमें कुल 1,396 करोड़ रुपये के लोन का गबन शामिल है।

फिल्मी सितारों से कम नहीं है कार/बाइक कलेक्शन

जिन बाइक व कारों को ED ने जब्त किया है उनका कलेक्शन किसी भी फिल्मी सितारे के गेराज से कम नहीं है। पॉर्श, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी ब्रांड्स की दमदार SUV और लग्जरी सेडान से लेकर मिनी कूपर जैसी स्टाइलिश कारें, और Honda Gold Wing जैसी सुपरबाइक तक हर गाड़ी अपने आप में पॉवर, स्टाइल और लग्जरी से भरपूर है।

Porsche Cayenne: पॉर्श का यह SUV मॉडल दमदार इंजन और प्रीमियम इंटीरियर्स के लिए जाना जाता है। इसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये है।

Mercedes Benz GLC: स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इसे खास बनाते हैं। कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये है।

BMW X7: BMW की यह फ्लैगशिप SUV पावरफुल इंजन और आलीशान कम्फर्ट देती है। इसकी 2.3 करोड़ रुपये रुपये के आसपास है।

Audi A3: स्पोर्टी लुक और कॉम्पैक्ट लग्जरी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपये है।

Mini Cooper: अपने यूनिक स्टाइल और मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए पॉपुलर है। इसकी कीमत 50 लाख रुपये के आसपास है।

Honda Gold Wing Bike: यह सुपरबाइक लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के दौरान कंफर्ट और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। होंडा की यह सुपरटूरिंग बाइक भारतीय बाजार में लगभग 39.90 लाख रुपये की है।

लग्जरी व्हीकल कलेक्शन की कीमत

ED ने जब्त की गई कुल 10 लग्जरी कारें और 3 सुपरबाइक की कुल कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक आंकी है।

Published on:

31 Aug 2025 01:03 pm

Hindi News / Automobile / ED की बड़ी कार्रवाई, जब्त की करोड़ों की लग्जरी कार-बाइक, फिल्मी सितारों से कम नहीं है कलेक्शन

