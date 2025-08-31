ED की बड़ी कार्रवाई, जब्त की करोड़ों की लग्जरी कार-बाइक, फिल्मी सितारों से कम नहीं है कलेक्शन

ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में आरोपी शक्तिरंजन दास और उनकी कंपनियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लग्जरी कारें और 3 सुपरबाइक जब्त की हैं। इसके साथ ही 13 लाख रुपये नकद और करीब 1.12 करोड़ रुपये की ज्वेलरी भी ED के हाथ लगी है। इस कार्रवाई की वजह मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी का मामला था जिसमें कुल 1,396 करोड़ रुपये के लोन का गबन शामिल है।