सिट्रोएन सी3 से लेकर मारुति जिम्नी तक, भारत में बुरी तरह फेल हुई ये 10 कारें

मारुति इनविक्टो को 2023 में लॉन्च किया गया था लेकिन यह कार ग्राहकों के बीच उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। असल में यह टोयोटा हाईक्रॉस का ही रीबैज्ड वर्जन है, जिसकी वजह से इसमें कोई खास यूनिकनेस नजर नहीं आती है। लगभग 30 लाख की कीमत वाली इस गाड़ी से लोग प्रीमियम सेगमेंट की कारें लेना ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि 2025 की पहली छमाही में इसकी बिक्री सिर्फ 1918 यूनिट्स तक सिमट गई और यह फ्लॉप कारों की लिस्ट में शामिल हो गई।