TVS Orbiter इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, मिलेगी 158 KM की रेंज, जानें कीमत, फीचर्स और मुकाबला

TVS Orbiter Electric Scooter Launched in India: टीवीएस मोटर ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Orbiter लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 99,900 रुपये से शुरू होती है। यह स्कूटर ब्रांड के ही iQube मॉडल की तुलना में किफायती विकल्प के रूप में लाया गया है और इसका मुकाबला Vida VX2, Bajaj Chetak के एंट्री लेवल वेरिएंट्स और Ola S1 रेंज से है।
TVS Orbiter स्कूटर iQube से बिल्कुल अलग डिजाइन लैंग्वेज के साथ आता है। यह मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आती है जिसमें ज्यादा कर्व्स और कॉन्टूर्स नहीं हैं। स्कूटर में मल्टी-कलर पेंट ऑप्शंस में लाया गया है। हेडलैम्प क्लस्टर ऊंचा रखा गया है जबकि DRL फ्रंट एप्रन में एम्बेडेड है। फ्लैट सीट डिजाइन आरामदायक बैठने की सुविधा देती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है और 14-इंच के व्हील्स पर यह आसानी से चलता है। इसके अंडरसीट स्टोरेज में 34 लीटर जगह मिलती है।
TVS Orbiter में मल्टी-कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो जरूरी जानकारी दिखाता है। स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, थेफ्ट अलर्ट और OTA अपडेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग और ऑटोमेटेड हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।
TVS Orbiter को एक चार्ज में 158 किमी की रेंज देने का दावा किया गया है। इसमें 3.1 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। TVS Orbiter, iQube के सबसे सस्ते मॉडल से बेहतर है क्योंकि iQube की 2.2 kWh बैटरी वाली रेंज सिर्फ 94 km है।
TVS Orbiter इलेक्ट्रिक स्कूटर को छह कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें Neon Sunburst, Stratos Blue, Lunar Grey, Stellar Silver, Cosmic Titanium और Martian Copper शामिल हैं।