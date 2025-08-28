TVS Orbiter इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, मिलेगी 158 KM की रेंज, जानें कीमत, फीचर्स और मुकाबला

TVS Orbiter स्कूटर iQube से बिल्कुल अलग डिजाइन लैंग्वेज के साथ आता है। यह मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आती है जिसमें ज्यादा कर्व्स और कॉन्टूर्स नहीं हैं। स्कूटर में मल्टी-कलर पेंट ऑप्शंस में लाया गया है। हेडलैम्प क्लस्टर ऊंचा रखा गया है जबकि DRL फ्रंट एप्रन में एम्बेडेड है। फ्लैट सीट डिजाइन आरामदायक बैठने की सुविधा देती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है और 14-इंच के व्हील्स पर यह आसानी से चलता है। इसके अंडरसीट स्टोरेज में 34 लीटर जगह मिलती है।