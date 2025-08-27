Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

Car Buying Tips 2025: नई कार खरीदने की प्लानिंग है? तो जल्दबाजी न करें, 2 महीने बाद बचा सकते हैं लाख रुपये, जानें कैसे

Car Buying Tips 2025: अगर आप इस समय नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ी सी जल्दबाजी आपको लाखों रुपये का घाटा करा सकती है। इसलिए इंतजार करना बेहतर रहेगा। अगर 2 महीने बाद नई कार खरीदते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं। जी हां! [&hellip;]

भारत

Rahul Yadav

Aug 27, 2025

Car Buying Tips 2025
Car Buying Tips 2025 (Image: Gemini)

Car Buying Tips 2025: अगर आप इस समय नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ी सी जल्दबाजी आपको लाखों रुपये का घाटा करा सकती है। इसलिए इंतजार करना बेहतर रहेगा। अगर 2 महीने बाद नई कार खरीदते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं। जी हां! सही पढ़ा आपने, चलिए बताते हैं कैसे हो सकती है ये बचत?

दरअसल, आने वाले महीनों में सरकार के GST रिफॉर्म, और उसके साथ-साथ फेस्टिव सीजन ऑफर, कार की कीमतों में बड़ी गिरावट ला सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों अभी कार न खरीदना ही समझदारी है।

GST दरों में संभावित कटौती

इस समय पेट्रोल और डीजल कारों पर 28% GST लगता है। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि छोटी कारों पर इसे घटाकर 18% किया जाए। अगर यह बदलाव लागू होता है तो एक हैचबैक कार 40,000 रुपये से 60,000 रुपये तक और सेडान या एसयूवी 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक सस्ती हो सकती हैं। सितंबर की शुरुआत में होने वाली GST काउंसिल बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और सरकार चाहती है कि नया स्ट्रक्चर दिवाली से पहले लागू हो।

त्योहारों में मिलते हैं अतिरिक्त ऑफर

भारत में हर साल त्योहारों के मौसम में ऑटोमोबाइल कंपनियां और डीलरशिप विशेष छूट और ऑफर लाती हैं। पिछले वर्षों में दीवाली और दशहरा पर 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के डिस्काउंट देखने को मिले हैं। अगर GST कटौती और त्योहारों की छूट को जोड़ दें तो कुल मिलाकर बचत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है।

बैंक ऑफर

इसके आलावा कार खरीदते समय बैंक भी कई फायदे देते हैं। जैसे त्योहारों में अक्सर लोन पर ब्याज दर घट जाती है, प्रोसेसिंग फीस माफ हो जाती है और कभी-कभी कैशबैक या 100% तक लोन भी मिल जाता है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी EMI कम होगी और शुरुआती खर्चों में अच्छी-खासी बचत हो जाएगी।

डीलर और कंपनियां भी कर रही हैं वेट-एंड-वॉच

कार डीलर इस समय बड़े पैमाने पर स्टॉक रखने से बच रहे हैं। वजह साफ है कि अगर GST कटौती लागू हो गई तो पुराने टैक्स पर खरीदी गई कारें महंगी पड़ जाएंगी और डीलरों को नुकसान होगा। इसी कारण अभी बिक्री धीमी हो गई है। इंडस्ट्री एशोशिएशन FADA (Federation of Automobile Dealers Associations) ने भी सरकार से अपील की है कि GST सुधार जल्द लागू करें वरना पूरे त्योहार सीजन की बिक्री प्रभावित होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर असर

फिलहाल EV पर 5% GST लागू है। अगर पेट्रोल और डीजल की छोटी कारें 18% टैक्स पर आने लगीं तो EV और ICE (Internal Combustion Engine) कारों के बीच का कीमत अंतर कम हो जाएगा। इसका असर EV बिक्री पर पड़ सकता है, लेकिन ग्राहकों के लिए ICE कार सस्ती हो जाएगी।

नई कार खरीदने का सपना हर किसी का होता है लेकिन सही समय चुनना बेहद जरूरी है। आने वाले दो महीनों में GST कटौती और फेस्टिव ऑफर मिलकर कीमतों को काफी कम कर सकते हैं। इसलिए अगर जल्दबाजी न करें और थोड़ा इंतजार कर लें तो आपकी ड्रीम कार पर लाखों रुपये की बचत संभव है।

