Car Buying Tips 2025: नई कार खरीदने की प्लानिंग है? तो जल्दबाजी न करें, 2 महीने बाद बचा सकते हैं लाख रुपये, जानें कैसे

इस समय पेट्रोल और डीजल कारों पर 28% GST लगता है। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि छोटी कारों पर इसे घटाकर 18% किया जाए। अगर यह बदलाव लागू होता है तो एक हैचबैक कार 40,000 रुपये से 60,000 रुपये तक और सेडान या एसयूवी 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक सस्ती हो सकती हैं। सितंबर की शुरुआत में होने वाली GST काउंसिल बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और सरकार चाहती है कि नया स्ट्रक्चर दिवाली से पहले लागू हो।