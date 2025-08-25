Patrika LogoSwitch to English

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: कीमत, फीचर्स और माइलेज में कौन है आपके लिए बेस्ट?

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: कीमत, फीचर्स, माइलेज और सेफ्टी की तुलना। जानें कौन सी कॉम्पैक्ट SUV आपके बजट और जरूरत के लिए बेस्ट है।

भारत

Rahul Yadav

Aug 25, 2025

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch
Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch (Image: Brands Official)

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में गाड़ी की डिमांड लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि कार मेकर कंपनियां भी इस सेगमेंट पर अपना फोकस बनाए हुए हैं। इस कल में रेनॉ ने भी भारतीय बाजार में अपने अपडेटेड मॉडल Renault Kiger 2025 को लॉन्च कर दिया है। यह कार अब नए डिजाइन, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और एडवांस इंटीरियर्स के साथ Hyundai Venue और Tata Punch जैसे मॉडल्स को टक्कर देती है।

इस खबर में हम Renault Kiger 2025, Hyundai Venue और Tata Punch की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कीमत, फीचर्स और माइलेज के लिहाज से कौन सी कार बेहतर है।

Renault Kiger 2025

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: कौन है सबसे किफायती?

Tata Punch: यह तीनों में सबसे सस्ती SUV है जिसकी शुरुआती कीमत 6.13 लाख रुपये से शुरू होकर 11.7 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।

Renault Kiger 2025: इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल 6.29 लाख रुपये से शुरू होकर 11.26 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है।

Hyundai Venue: वेन्यू की कीमत थोड़ा ज्यादा है जो 7.94 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 13.62 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: इंजन और परफॉर्मेंस

Hyundai Venue: यह तीन इंजन ऑप्शन 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल के साथ आती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 5MT, 6MT, 6iMT और 7DCT शामिल हैं।

Renault Kiger 2025: इसमें 1.0L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ट्रांसमिशन में MT/AMT और CVT का ऑप्शन उपलब्ध है।

Tata Punch: इसमें 1.2L पेट्रोल इंजन और CNG का विकल्प है जो इसे माइलेज के मामले में इको-फ्रेंडली बनाता है।

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: माइलेज की तुलना

Hyundai Venue: 17.5 kmpl से 24.2 kmpl

Renault Kiger 2025: 19.83kmpl से 20.38kmpl

Tata Punch (CNG): 18.8 kmpl से 26.99 km/kg

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Hyundai Venue: Level 1 ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसी एडवांस सुविधाएं।

Renault Kiger 2025: 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो LED हेडलाइट्स और अपडेटेड टचस्क्रीन।

Tata Punch: 5-स्टार G-NCAP सेफ्टी, बड़ा टचस्क्रीन, Harman साउंड सिस्टम और कम खर्चे वाली SUV।

सेफ्टी

Tata Punch: सबसे सुरक्षित (G-NCAP से 5-स्टार रेटिंग)

Renault Kiger 2025: 4-स्टार रेटिंग, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड

Hyundai Venue: ADAS फीचर्स मौजूद, लेकिन G-NCAP टेस्टिंग नहीं हुई

स्पेसिफिकेशनTata Punch 2025Renault Kiger 2025Hyundai Venue 2025
कीमत (एक्स-शोरूम)6.13 लाख रुपये - 11.7 लाख रुपये6.29 लाख रुपये - 11.26 लाख रुपये7.94 लाख रुपये - 13.62 लाख रुपये
इंजन ऑप्शन1.2L पेट्रोल, CNG1.0L पेट्रोल, 1.0L टर्बो1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो, 1.5L डीजल
पावर आउटपुट87 PS (पेट्रोल), 72.4 PS (CNG)72 PS (NA), 100 PS (टर्बो)83 PS (NA), 118 PS (टर्बो), 100 PS (डीजल)
माइलेज20.09 kmpl (पेट्रोल), 26.99 km/kg (CNG)18.24 - 20.5 kmpl18.3 - 24.2 kmpl
सेफ्टी रेटिंग5-स्टार (Global NCAP)4-स्टार (Global NCAP) + 6 एयरबैगADAS फीचर्स (NCAP रेटिंग नहीं)
बूट स्पेस366 L405 L350 L
ग्राउंड क्लियरेंस187 mm205 mm185 mm
फ्यूल टैंक कैपेसिटी37 L40 L45 L

Published on:

25 Aug 2025 01:54 pm

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: कीमत, फीचर्स और माइलेज में कौन है आपके लिए बेस्ट?

