Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: कीमत, फीचर्स और माइलेज में कौन है आपके लिए बेस्ट?

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में गाड़ी की डिमांड लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि कार मेकर कंपनियां भी इस सेगमेंट पर अपना फोकस बनाए हुए हैं। इस कल में रेनॉ ने भी भारतीय बाजार में अपने अपडेटेड मॉडल Renault Kiger 2025 को लॉन्च कर दिया है। यह कार अब नए डिजाइन, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और एडवांस इंटीरियर्स के साथ Hyundai Venue और Tata Punch जैसे मॉडल्स को टक्कर देती है।