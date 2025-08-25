Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: कीमत, फीचर्स और माइलेज में कौन है आपके लिए बेस्ट?

Renault Kiger 2025 vs Hyundai Venue vs Tata Punch: भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में गाड़ी की डिमांड लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि कार मेकर कंपनियां भी इस सेगमेंट पर अपना फोकस बनाए हुए हैं। इस कल में रेनॉ ने भी भारतीय बाजार में अपने अपडेटेड मॉडल Renault Kiger 2025 को लॉन्च कर दिया है। यह कार अब नए डिजाइन, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और एडवांस इंटीरियर्स के साथ Hyundai Venue और Tata Punch जैसे मॉडल्स को टक्कर देती है।
इस खबर में हम Renault Kiger 2025, Hyundai Venue और Tata Punch की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कीमत, फीचर्स और माइलेज के लिहाज से कौन सी कार बेहतर है।
Tata Punch: यह तीनों में सबसे सस्ती SUV है जिसकी शुरुआती कीमत 6.13 लाख रुपये से शुरू होकर 11.7 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।
Renault Kiger 2025: इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल 6.29 लाख रुपये से शुरू होकर 11.26 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है।
Hyundai Venue: वेन्यू की कीमत थोड़ा ज्यादा है जो 7.94 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 13.62 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।
Hyundai Venue: यह तीन इंजन ऑप्शन 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल के साथ आती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 5MT, 6MT, 6iMT और 7DCT शामिल हैं।
Renault Kiger 2025: इसमें 1.0L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ट्रांसमिशन में MT/AMT और CVT का ऑप्शन उपलब्ध है।
Tata Punch: इसमें 1.2L पेट्रोल इंजन और CNG का विकल्प है जो इसे माइलेज के मामले में इको-फ्रेंडली बनाता है।
Hyundai Venue: 17.5 kmpl से 24.2 kmpl
Renault Kiger 2025: 19.83kmpl से 20.38kmpl
Tata Punch (CNG): 18.8 kmpl से 26.99 km/kg
Hyundai Venue: Level 1 ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसी एडवांस सुविधाएं।
Renault Kiger 2025: 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो LED हेडलाइट्स और अपडेटेड टचस्क्रीन।
Tata Punch: 5-स्टार G-NCAP सेफ्टी, बड़ा टचस्क्रीन, Harman साउंड सिस्टम और कम खर्चे वाली SUV।
Tata Punch: सबसे सुरक्षित (G-NCAP से 5-स्टार रेटिंग)
Renault Kiger 2025: 4-स्टार रेटिंग, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड
Hyundai Venue: ADAS फीचर्स मौजूद, लेकिन G-NCAP टेस्टिंग नहीं हुई
|स्पेसिफिकेशन
|Tata Punch 2025
|Renault Kiger 2025
|Hyundai Venue 2025
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|6.13 लाख रुपये - 11.7 लाख रुपये
|6.29 लाख रुपये - 11.26 लाख रुपये
|7.94 लाख रुपये - 13.62 लाख रुपये
|इंजन ऑप्शन
|1.2L पेट्रोल, CNG
|1.0L पेट्रोल, 1.0L टर्बो
|1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो, 1.5L डीजल
|पावर आउटपुट
|87 PS (पेट्रोल), 72.4 PS (CNG)
|72 PS (NA), 100 PS (टर्बो)
|83 PS (NA), 118 PS (टर्बो), 100 PS (डीजल)
|माइलेज
|20.09 kmpl (पेट्रोल), 26.99 km/kg (CNG)
|18.24 - 20.5 kmpl
|18.3 - 24.2 kmpl
|सेफ्टी रेटिंग
|5-स्टार (Global NCAP)
|4-स्टार (Global NCAP) + 6 एयरबैग
|ADAS फीचर्स (NCAP रेटिंग नहीं)
|बूट स्पेस
|366 L
|405 L
|350 L
|ग्राउंड क्लियरेंस
|187 mm
|205 mm
|185 mm
|फ्यूल टैंक कैपेसिटी
|37 L
|40 L
|45 L