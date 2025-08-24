नए अपडेट के साथ आ रही है देश की नंबर 1 फैमिली कार Maruti Ertiga, जानें क्या कुछ होगा खास?

Maruti Ertiga 2025: भारत की बेस्ट सेलिंग फैमिली कार मारुति अर्टिगा जल्द ही बड़े बदलाव के साथ मार्केट में उतरने वाली है। यह MPV हमेशा से अपनी किफायती कीमत, बेहतर स्पेस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। अब कंपनी इसमें ऐसे अपडेट देने जा रही है जो इसे और भी प्रैक्टिकल और सुरक्षित बनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बूट स्पेस भी बढ़ने वाला है जिससे यह फैमिली टूर और लॉन्ग ड्राइव के लिए और भी बेहतर ऑप्शन बन जाएगी। चलिए जानते हैं अपकमिंग मॉडल में क्या-क्या देखने को मिलने वाला है।