नए अपडेट के साथ आ रही है देश की नंबर 1 फैमिली कार Maruti Ertiga, जानें क्या कुछ होगा खास?

भारत की पॉपुलर फैमिली कार Maruti Ertiga जल्द ही नए अपडेट्स के साथ आ रही है। जानें Maruti Ertiga 2025 में क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है।

भारत

Rahul Yadav

Aug 24, 2025

Maruti Ertiga 2025
Maruti Ertiga 2025 (Image: Maruti Suzuki)

Maruti Ertiga 2025: भारत की बेस्ट सेलिंग फैमिली कार मारुति अर्टिगा जल्द ही बड़े बदलाव के साथ मार्केट में उतरने वाली है। यह MPV हमेशा से अपनी किफायती कीमत, बेहतर स्पेस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। अब कंपनी इसमें ऐसे अपडेट देने जा रही है जो इसे और भी प्रैक्टिकल और सुरक्षित बनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बूट स्पेस भी बढ़ने वाला है जिससे यह फैमिली टूर और लॉन्ग ड्राइव के लिए और भी बेहतर ऑप्शन बन जाएगी। चलिए जानते हैं अपकमिंग मॉडल में क्या-क्या देखने को मिलने वाला है।

बड़े बूट स्पेस के साथ आएगी नई Maruti Ertiga 2025

नई अर्टिगा का साइज पहले से थोड़ा बड़ा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी लंबाई अब 4.39 मीटर से बढ़कर 4.43 मीटर हो जाएगी। हालांकि व्हीलबेस पहले जैसा ही रहेगा यानी 2.74 मीटर होगा लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा असर बूट स्पेस पर दिखेगा। दरअसल, कंपनी पहले ही फ्लीट वेरिएंट Tour M को इन बड़े डाइमेंशन्स के साथ बेच रही है और अब यही बदलाव रेगुलर मॉडल में भी देखने को मिलेगा।

Maruti Ertiga 2025 में मिलेंगे नए फीचर्स और सेफ्टी अपडेट्स

2025 मारुति अर्टिगा में कई नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। अब इसमें TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) स्टैंडर्ड मिलेगा। इसके अलावा सेकेंड-रो के पैसेंजर्स की सुविधा के लिए AC वेंट्स की पोजीशन भी चेंज होगी।

हाल ही में कंपनी ने सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए थे। इस अपग्रेड के कारण कीमत में थोड़ा इजाफा हुआ है। फिलहाल यह MPV 9 वेरिएंट्स में उपलब्ध है जिसकी कीमत 9.11 लाख रुपये से 13.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

Maruti Ertiga 2025 का इंजन और माइलेज

नई अर्टिगा में कंपनी का वही भरोसेमंद 1.5 लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह इंजन 102 बीएचपी पावर और 136 एनएम टॉर्क जनरेट करने में है। वहीं CNG वेरिएंट 87 बीएचपी पावर और 121.5 एनएम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।

गियरबॉक्स ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 5-स्पीड मैनुअल और चुनिंदा पेट्रोल वेरिएंट्स में 6-स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल में 20.51 kmpl, पेट्रोल ऑटोमेटिक में 20.3 kmpl और CNG में 26.11 km/kg का दावा किया जा रहा है।

नई मिडसाइज SUV भी होगी लॉन्च

अर्टिगा के अलावा मारुति सुजुकी एक नई मिडसाइज SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह मॉडल एरिना डीलरशिप्स के जरिए बेचा जाएगा और इसकी लॉन्चिंग 3 सितंबर 2025 को होगी। यह SUV Brezza और Grand Vitara के बीच पोजीशन लेगी और Hyundai Creta और Kia Seltos को सीधे टक्कर देगी।

हालांकि कंपनी ने अभी नाम का ऐलान नहीं किया है लेकिन अटकलें हैं कि इसका नाम ‘Escudo’ या ‘Victoris’ रखा जा सकता है।

Published on:

24 Aug 2025 02:39 pm

