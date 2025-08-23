नवंबर 2025 तक लॉन्च होंगी ये 5 नई पेट्रोल एसयूवी, मारुति से लेकर टाटा तक पेश करेंगे ये मॉडल्स

मारुति सुजुकी अपनी दूसरी मिड-साइज एसयूवी सितंबर की शुरुआत में पेश करेगी। फिलहाल इसे एस्कुडो नाम से जाना जा रहा है लेकिन कंपनी लॉन्च के समय नया नाम दे सकती है। यह ग्रैंड विटारा प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और केवल एरीना डीलरशिप के जरिए इसकी बिक्री की जाएगी। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर हाइब्रिड और सीएनजी विकल्प मिलने की उम्मीद है। मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों का विकल्प होगा। अगर लॉन्चिंग की बात करें तो 3 सितंबर को आ सकती है।