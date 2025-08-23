Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

नवंबर 2025 तक लॉन्च होंगी ये 5 नई पेट्रोल एसयूवी, मारुति से लेकर टाटा तक पेश करेंगे ये मॉडल्स

Upcoming SUVs in India 2025: नवंबर 2025 तक भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट में कई कारें लॉन्च होने वाली हैं। ऐसे में अगर आप भी नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। जानें अपकमिंग पेट्रोल कार्स के बारे में।

भारत

Rahul Yadav

Aug 23, 2025

Upcoming SUVs in India 2025
Upcoming SUVs in India 2025 (Image: Tata Motors)

Upcoming SUVs in India 2025: अगर आप भी एक नई पेट्रोल एसयूवी खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है। दरअसल आने वाले महीनों में मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स अपनी-अपनी नई एसयूवी भारतीय बाजार में पेश करने जा रही हैं। सितंबर से लेकर नवंबर 2025 के बीच पांच बड़े लॉन्च होंगे जिनमें नए इंजन ऑप्शन, अपडेटेड फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं इन अपकमिंग मॉडल्स के बारे में।

मारुति एस्कुडो (Maruti Escudo)

मारुति सुजुकी अपनी दूसरी मिड-साइज एसयूवी सितंबर की शुरुआत में पेश करेगी। फिलहाल इसे एस्कुडो नाम से जाना जा रहा है लेकिन कंपनी लॉन्च के समय नया नाम दे सकती है। यह ग्रैंड विटारा प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और केवल एरीना डीलरशिप के जरिए इसकी बिक्री की जाएगी। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर हाइब्रिड और सीएनजी विकल्प मिलने की उम्मीद है। मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों का विकल्प होगा। अगर लॉन्चिंग की बात करें तो 3 सितंबर को आ सकती है।

नई हुंडई वेन्यू (New-Gen Hyundai Venue)

हुंडई अपनी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू का थर्ड जनरेशन मॉडल लॉन्च करेगी। डिजाइन और फीचर्स के मामले में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इंजन विकल्प मौजूदा जैसे ही रहेंगे। अभी 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन मिलते हैं। फीचर अपडेट में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड ADAS पैकेज शामिल हो सकता है। यह संभवतः 24 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift)

टाटा मोटर्स अपनी माइक्रो एसयूवी पंच का अपडेटेड वर्जन भी लाने वाली है। इसमें पंच ईवी जैसा लुक और फीचर अपडेट दिए जाएंगे। नई टचस्क्रीन, टच-बेस्ड एसी कंट्रोल और नया स्टीयरिंग व्हील इसके खास बदलाव होंगे। इंजन वही 1.2L, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन रहेगा जो 87bhp पावर और 115Nm टॉर्क जनरेट करता है। गियरबॉक्स ऑप्शन की बात करेंगे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी रहेंगे। यह अपडेटेड मॉडल अक्टूबर-नवंबर में लाया जा सकता है।

टाटा हैरियर पेट्रोल (Tata Harrier Petrol)

अब तक डीजल इंजन में उपलब्ध हैरियर पहली बार पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। इसमें टाटा का नया 1.5L TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 170bhp पावर और 280Nm टॉर्क जेनरेट करेगा। इसे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में पेश किया जाएगा। डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसकी लॉन्चिंग नवंबर में हो सकती है।

टाटा सफारी पेट्रोल (Tata Safari Petrol)

हैरियर की तरह ही सफारी भी पेट्रोल इंजन में आएगी। इसमें भी वही नया 1.5L TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। पावर और परफॉर्मेंस दोनों में यह एसयूवी पहले से ज्यादा पॉपुलर होने की उम्मीद है। कंपनी इसे भी मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन में लाएगी। इसकी लॉन्चिंग भी नवंबर में हो सकती है।

Published on:

23 Aug 2025 03:48 pm

Hindi News / Automobile / नवंबर 2025 तक लॉन्च होंगी ये 5 नई पेट्रोल एसयूवी, मारुति से लेकर टाटा तक पेश करेंगे ये मॉडल्स

