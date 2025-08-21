पेट्रोल पंप पर कंफ्यूज न हों, जानें E20 Petrol vs Normal Petrol में किसे चुनें? वो जरूरी बातें जो बचा सकती हैं आपकी गाड़ी का इंजन

E20 Petrol vs Normal Petrol: आजकल पेट्रोल पंप पर अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल भरवाएं, E20 Petrol और Normal Petrol में किसे चुनें? अगर आपको भी ऐसी ही कंफ्यूजन होती है तो अब नहीं होगी। इस खबर में हम इन दोनों फ्यूल के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि आपकी गाड़ी के हिसाब से क्या सही रहेगा और क्या नहीं? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं पूरा गणित।