FASTag Annual Pass का वॉलेट से नहीं कट रहा बैलेंस? जानिए क्यों हो रही है ये दिक्कत

FASTag Annual Pass: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 को यात्रियों की सुविधा के लिए FASTag Annual Pass लॉन्च किया है। यह वार्षिक पास खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं और हर बार टोल प्लाजा पर रुककर भुगतान की झंझट से बचना चाहते हैं। इस पास की कीमत 3000 रुपये तय की गई है और यह एक साल या 200 टोल क्रॉस करने तक मान्य रहेगा। इनमे से जो भी पहले पूरा हो जाए उसे मान लिया जाएगा। हालांकि कई वाहन मालिकों को यह सवाल परेशान कर रहा है कि पास का पेमेंट FASTag वॉलेट से क्यों नहीं हो रहा है?