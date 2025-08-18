FASTag Annual Pass का वॉलेट से नहीं कट रहा बैलेंस? जानिए क्यों हो रही है ये दिक्कत

FASTag Annual Pass: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 को यात्रियों की सुविधा के लिए FASTag Annual Pass लॉन्च किया है। यह वार्षिक पास खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं और हर बार टोल प्लाजा पर रुककर भुगतान की झंझट से बचना चाहते हैं। इस पास की कीमत 3000 रुपये तय की गई है और यह एक साल या 200 टोल क्रॉस करने तक मान्य रहेगा। इनमे से जो भी पहले पूरा हो जाए उसे मान लिया जाएगा। हालांकि कई वाहन मालिकों को यह सवाल परेशान कर रहा है कि पास का पेमेंट FASTag वॉलेट से क्यों नहीं हो रहा है?
लोगों की शिकायत है कि जब वे पास एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो उनका FASTag वॉलेट बैलेंस इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दरअसल, यह कोई तकनीकी समस्या नहीं बल्कि NHAI की तरफ से तय की गई व्यवस्था है। इस पास की 3000 रुपये फीस सीधे वॉलेट से नहीं कटेगी बल्कि इसका भुगतान केवल UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए ही किया जा सकता है। यानी FASTag वॉलेट का बैलेंस सामान्य टोल भुगतान और अन्य सेवाओं में इस्तेमाल तो होगा लेकिन Annual Pass की खरीद के लिए मान्य नहीं है।
FASTag Annual Pass को एक्टिवेट करने के लिए वाहन मालिकों को राजमार्ग यात्रा (Rajmarg Yatra) ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां मोबाइल नंबर या वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके गाड़ी और FASTag से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। जरूरत पड़ने पर वाहन के डाक्यूमेंट्स जैसे RC और आईडी प्रूफ अपलोड करने होंगे। इसके बाद 3000 रुपये का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों से करना होगा। पेमेंट सफल होने पर FASTag Annual Pass एक्टिवेट हो जाएगा। आमतौर पर यह प्रक्रिया दो घंटे में पूरी हो जाती है लेकिन कभी-कभी इसमें चौबीस घंटे तक भी लग सकते हैं।
यह पास खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रोजाना या अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं। Annual Pass लेने के बाद हर बार बैलेंस टॉप-अप करने की जरूरत नहीं रहती और टोल प्लाजा से गुजरते समय गाड़ी आसानी से पार हो जाती है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है और यात्रा कहीं अधिक सुविधाजनक बन जाती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि FASTag Annual Pass सिर्फ निजी वाहनों के लिए ही लागू है। यह टैक्सी, बस या ट्रक जैसे व्यावसायिक वाहनों के लिए मान्य नहीं होगा। इसके अलावा पास केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर काम करेगा, राज्य राजमार्गों या पार्किंग क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एक वाहन पर केवल एक ही पास जारी किया जा सकता है। जब 200 ट्रिप पूरे हो जाते हैं या एक साल पूरा हो जाता है तब FASTag फिर से सामान्य मोड में आ जाएगा और आगे की यात्रा के लिए सामान्य तरीके से बैलेंस कटने लगता है।