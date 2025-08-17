GST Reforms: अब कार और बाइक होंगी सस्ती! GST में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही सरकार

अगर नया जीएसटी सुधार लागू होता है तो कई कारों की कीमतें कम हो सकती हैं। इसमें छोटी कारें जैसे मारुति ऑल्टो K10, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर, टाटा टिएगो, हुंडई i10, i20, एक्स्टर और रेनो क्विड शामिल हैं। इसके अलावा मिड और SUV सेगमेंट की कारें जैसे मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस और सोनेट भी सस्ती हो सकती हैं।