Fastag Activation के बाद नहीं आया मैसेज? परेशान ना हों, जानिए क्या करना चाहिए

लेकिन FASTag एक्टिवेशन के बाद कई लोग कन्फर्मेशन मैसेज न मिलने से परेशान हो रहे हैं। सामान्य तौर पर एक्टिवेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आता है जिसमें टैग की स्थिति और बैलेंस की जानकारी दी जाती है। लेकिन जिन लोगों को कंफर्मेशन SMS नहीं मिल रहे हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको भी मैसेज नहीं आया है तो चलिए जानते हैं क्या करना है।