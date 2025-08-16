Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Fastag Activation के बाद नहीं आया मैसेज? परेशान ना हों, जानिए क्या करना चाहिए

FASTag Activation: फास्टैग वार्षिक पास एक्टिवेशन के बाद कन्फर्मेशन SMS नहीं आया? परेशान न हों, जानिए आपको क्या करना चाहिए।

भारत

Rahul Yadav

Aug 16, 2025

Fastag Activation
Fastag Activation

Fastag Activation: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में FASTag Annual Pass लॉन्च कर दिया है। यह पास खासतौर पर उन निजी गाड़ियों के लिए है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं और हर बार टोल प्लाजा पर भुगतान करने के झंझट से बचना चाहते हैं। इसके लिए यूजर्स ने Fastag Activation शुरू भी कर दिया है।

लेकिन FASTag एक्टिवेशन के बाद कई लोग कन्फर्मेशन मैसेज न मिलने से परेशान हो रहे हैं। सामान्य तौर पर एक्टिवेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आता है जिसमें टैग की स्थिति और बैलेंस की जानकारी दी जाती है। लेकिन जिन लोगों को कंफर्मेशन SMS नहीं मिल रहे हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको भी मैसेज नहीं आया है तो चलिए जानते हैं क्या करना है।

ये भी पढ़ें

FASTag Annual Pass लेने की सोच रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें
ऑटोमोबाइल
FASTag Annual Pass

24 घंटे तक करें इंतजार

FASTag एक्टिवेशन के बाद सिस्टम में अपडेट होने और SMS आने में समय लग सकता है। यह समय औसतन 2 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का हो सकता है। इसलिए अगर एक्टिवेशन के तुरंत बाद आपको मैसेज नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम एक दिन तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है।

फिर भी मैसेज न आए तो क्या करें?

अगर 24 घंटे का इंतजार करने के बाद भी SMS नहीं मिलता है तो यूजर्स को सीधे FASTag जारी करने वाले बैंक या पेमेंट वॉलेट की हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। प्रत्येक बैंक और प्रदाता ने इसके लिए टोल-फ्री नंबर और ईमेल सपोर्ट उपलब्ध कराया है।

साथ ही, NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) का 1033 हेल्पलाइन नंबर भी एक्टिव है जिस पर कॉल करके FASTag से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

मोबाइल नंबर और KYC भी चेक करें

मैसेज न मिलने की समस्या का कारण गलत या अपडेट न किया गया मोबाइल नंबर भी हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि FASTag के साथ वही नंबर रजिस्टर्ड है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अगर आपका e-KYC अधूरा है तो FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है जिससे SMS और सेवाएं प्रभावित होती हैं।

ये भी पढ़ें

जानिए क्या आपकी गाड़ी के लिए Power Petrol सही है या नहीं?
ऑटोमोबाइल
Is Power Petrol the Right Fuel for Your Motorcycle

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Aug 2025 02:26 pm

Hindi News / Automobile / Fastag Activation के बाद नहीं आया मैसेज? परेशान ना हों, जानिए क्या करना चाहिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.