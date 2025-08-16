Fastag Activation के बाद नहीं आया मैसेज? परेशान ना हों, जानिए क्या करना चाहिए

Fastag Activation: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में FASTag Annual Pass लॉन्च कर दिया है। यह पास खासतौर पर उन निजी गाड़ियों के लिए है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं और हर बार टोल प्लाजा पर भुगतान करने के झंझट से बचना चाहते हैं। इसके लिए यूजर्स ने Fastag Activation शुरू भी कर दिया है।
लेकिन FASTag एक्टिवेशन के बाद कई लोग कन्फर्मेशन मैसेज न मिलने से परेशान हो रहे हैं। सामान्य तौर पर एक्टिवेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आता है जिसमें टैग की स्थिति और बैलेंस की जानकारी दी जाती है। लेकिन जिन लोगों को कंफर्मेशन SMS नहीं मिल रहे हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको भी मैसेज नहीं आया है तो चलिए जानते हैं क्या करना है।
FASTag एक्टिवेशन के बाद सिस्टम में अपडेट होने और SMS आने में समय लग सकता है। यह समय औसतन 2 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का हो सकता है। इसलिए अगर एक्टिवेशन के तुरंत बाद आपको मैसेज नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम एक दिन तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है।
अगर 24 घंटे का इंतजार करने के बाद भी SMS नहीं मिलता है तो यूजर्स को सीधे FASTag जारी करने वाले बैंक या पेमेंट वॉलेट की हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। प्रत्येक बैंक और प्रदाता ने इसके लिए टोल-फ्री नंबर और ईमेल सपोर्ट उपलब्ध कराया है।
साथ ही, NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) का 1033 हेल्पलाइन नंबर भी एक्टिव है जिस पर कॉल करके FASTag से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
मैसेज न मिलने की समस्या का कारण गलत या अपडेट न किया गया मोबाइल नंबर भी हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि FASTag के साथ वही नंबर रजिस्टर्ड है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अगर आपका e-KYC अधूरा है तो FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है जिससे SMS और सेवाएं प्रभावित होती हैं।