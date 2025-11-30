Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

कोहरे में जानलेवा साबित हो सकती है आपके कार की यह महंगी लाइट, शादी के सीजन में हाईवे पर निकलने से पहले जरूर पढ़े ये जरूर

कोहरे में कार की White LED Light बन सकती है जानलेवा। शादियों के सीजन में हाईवे पर निकलने से पहले जानें Fog Driving Tips और सुरक्षित सफर के 5 नियम।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 30, 2025

Fog Driving Tips

Fog Driving Tips (Image: Freepik)

Fog Driving Tips in Hindi: उत्तर भारत में गुलाबी ठंड ने अब कड़ाके की सर्दी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। शादियों का सीजन अपने चरम पर है। बारात से लौटना हो या किसी फंक्शन से वापस आना, इन दिनों हाईवे पर देर रात तक गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है। भले ही अभी सड़कों पर घना कोहरा (Fog) नजर न आ रहा हो, लेकिन मौसम का मिजाज बदलेगा और जैसे-जैसे कोहरा तेजी से बढ़ेगा दिन हो या रात विजिबिलिटी कम हो जाएगी।

ऐसे में, अगर आप अपनी नई कार की 'प्रीमियम व्हाइट लाइट' या बाजार से लगवाई गई तेज रोशनी के भरोसे बैठे हैं तो आपको अभी से सतर्क होने की जरूरत है। आइए समझते हैं कि आने वाले कोहरे से निपटने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है।

अक्सर हमें लगता है कि तेज सफेद रोशनी (White LED) में सब साफ दिखेगा, लेकिन कोहरे में ठीक उल्टा होता है। यह रोशनी सड़क पर जाने के बजाय कोहरे से टकराकर बिखर जाती है और आपकी आंखों के सामने एक 'सफेद दीवार' बना देती है। नतीजा यह होता है कि, रास्ता दिखना बंद हो जाता है।

चाहे आपकी कार नई हो (जैसे Creta या XUV700) या आपने बाजार से लाइट लगवाई हो, कोहरे में सफेद रोशनी का यह खतरा सबके लिए एक जैसा है।

कोहरे में क्यों फेल हो जाती है सफेद एलईडी लाइट?

अक्सर ड्राइवरों को लगता है कि 'रोशनी जितनी सफेद और तेज होगी, उतना साफ दिखेगा।' लेकिन कोहरे में साइंस का नियम बदल जाता है।

नई गाड़ियों की 'प्रीमियम लाइट्स' (OEM Lights): आजकल कंपनियां प्रीमियम लुक के लिए गाड़ियों में White LEDs (6000 Kelvin) दे रही हैं। नो डाउट, इनका फोकस बहुत अच्छा होता है। लेकिन समस्या 'क्वालिटी' नहीं, 'कलर' है।

क्या कहता है साइंस: कोहरा पानी की महीन बूंदें होती हैं। सफेद रोशनी इन बूंदों से टकराकर बिखर जाती है और पलटकर ड्राइवर की आंखों में लगती है। इसे 'Glare' या चकाचौंध कहते हैं। यानी, नई गाड़ी होने के बावजूद कोहरे में आपको सामने 'सफेद पर्दा' नजर आ सकता है।

आफ्टरमार्केट का खतरा: असली मुसीबत वहां शुरू होती है, जब लोग शौक-शौक में अपनी गाड़ी की कंपनी वाली पीली (हैलोजन) लाइट हटवाकर बाजार से सस्ती और तेज चमकदार LED लगवा लेते हैं।

  • आपकी कार की हेडलाइट का अंदरूनी हिस्सा (Reflector) पुराने बल्ब के हिसाब से बना होता है। जब आप उसमें जबरदस्ती LED फिट करवाते हैं तो उसका फोकस बिगड़ सकता है। फोकस बिगड़ने की वजह से रोशनी सड़क पर सीधी गिरने के बजाय चारों तरफ हवा में बिखरने लगती है।
  • नतीजा यह होता है कि कोहरे में आपको तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बिखरी हुई रोशनी सामने से आ रहे ड्राइवर की आंखों पर पड़ने से उसकी आंखें चौंधिया (Blind) जाती हैं।इससे सीधी टक्कर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

तो क्या करें?

अगर आप कोहरे में फंस जाएं, तो इन 5 रोड सेफ्टी नियमों को अपने दिमाग में लॉक कर लें।

1. हाई-बीम का इस्तेमाल न करें

चाहे आपकी गाड़ी में कंपनी की लाइट हो या बाहर की, कोहरे में कभी भी 'हाई-बीम' न जलाएं। हाई-बीम रोशनी को ऊपर फेंकता है जो कोहरे से टकराकर वापस आपकी आंखों में आती है। हमेशा 'Low Beam' पर चलें। यह सड़क की सतह को पकड़कर चलती है जिससे डिवाइडर और गड्ढे साफ दिखते हैं।

2. Hazard Lights का गलत इस्तेमाल न करें

यह भारतीय हाईवे पर एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है। धुंध देखते ही लोग चारों इंडिकेटर (Hazard Lights) जला लेते हैं।

  • नियम: इसका मतलब, "मेरी गाड़ी खराब है और मैं खड़ा हूं" होता है।
  • खतरा: अगर आप चलती गाड़ी में इसे जलाएंगे तो पीछे वाला ड्राइवर कन्फ्यूज होकर अचानक ब्रेक मार सकता है। अपनी मौजूदगी बताने के लिए सिर्फ रियर फॉग लैंप (Rear Fog Lamp) या लाल टेल लाइट्स काफी हैं।

3. डिफॉगर और फ्रेश एयर

कोहरे में हम ठंड के मारे शीशे पैक कर लेते हैं, जिससे अंदर भाप जम जाती है और बाहर का दिखना पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसे में गाड़ी का Defogger बटन तुरंत दबाएं। अगर डिफॉगर नहीं है तो AC चलाएं और हवा का रुख विंडशील्ड (कांच) की तरफ कर दें। यह सेकेंडों में विजिबिलिटी लौटा देगा।

4. पीली रोशनी का देसी जुगाड़

यह उन लोगों के लिए सबसे काम की टिप है जिनकी गाड़ी में सिर्फ सफेद लाइट्स हैं।

  • समाधान: आप अपनी हेडलाइट्स तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन फॉग लैम्प्स पर बाजार से 100 से 200 रुपये की पीली पन्नी (Yellow Translucent Film) लगवा सकते हैं।
  • सावधानी: ध्यान रखें कि यह पीली फिल्म केवल फॉग लैंप्स पर ही लगवाएं। मुख्य हेडलाइट्स (Main Headlights) पर नहीं, क्योंकि इससे सामान्य मौसम में रात की ड्राइविंग के दौरान रोशनी कम हो सकती है।
  • पीली रोशनी की वेवलेंथ लंबी होती है, जो कोहरे को चीरने की ताकत रखती है। यह छोटा सा खर्च आपको बड़े हादसे से बचा सकता है।

5. सड़क की पट्टियों को देखें (Lane Markings): जब घना कोहरा हो और कुछ न दिखे तो सामने देखने की कोशिश न करें। अपनी नजरें सड़क पर बनी सफेद या पीली पट्टियों पर टिका दें। उसी लाइन के सहारे धीरे-धीरे गाड़ी आगे बढ़ाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और सड़क सुरक्षा जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। कार में कोई भी तकनीकी बदलाव (जैसे हेडलाइट्स बदलना या फिल्म लगवाना) करने से पहले वाहन निर्माता (Car Manufacturer) या अधिकृत विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें, क्योंकि इससे गाड़ी की वारंटी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, आफ्टरमार्केट लाइट्स से जुड़े नियम अलग-अलग राज्यों (RTO) में भिन्न हो सकते हैं। लेखक या प्रकाशक किसी भी तरह के चालान, वाहन के नुकसान या सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ड्राइविंग करते समय हमेशा अपनी सूझबूझ और यातायात नियमों का पालन करें।

ये भी पढ़ें

नए अवतार में लौट रही है New Gen Renault Duster, 26 जनवरी को भारत में होगा डेब्यू
ऑटोमोबाइल
New Gen Renault Duster

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Nov 2025 11:21 am

Published on:

30 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / Automobile / कोहरे में जानलेवा साबित हो सकती है आपके कार की यह महंगी लाइट, शादी के सीजन में हाईवे पर निकलने से पहले जरूर पढ़े ये जरूर

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

सफर में नींद आने की वजह थकान नहीं, कार का ये ‘बटन’ है! हाईवे पर चढ़ने से पहले जान लें, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Car AC Recirculation Mode
ऑटोमोबाइल

FASTag स्कैन फेल हो जाए तो क्या करें? टोल प्लाजा पर डबल चार्ज से बचें

FASTag not working at toll plaza, FASTag scan fail reason, UPI payment option 1.25X, FASTag balance issue
ऑटोमोबाइल

FASTag Rules Change 15 November: 15 नवंबर से बदलेगा टोल देने का तरीका, अगर कर दी ये गलती तो टोल प्लाजा पर भरना होगा डबल अमाउंट

FASTag Rules Change 15 November
ऑटोमोबाइल

Tata Sierra First look: लॉन्च से पहले टाटा ने दिखाई सिएरा की तस्वीरें, फिर लौट रही है भारत की आइकॉनिक SUV, जानें क्या होगा खास?

Tata Sierra 2025
ऑटोमोबाइल

Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम को टाटा मोटर्स का तोहफा!

Women’s World Cup 2025
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.