ऑटोमोबाइल

जितने में आती है टॉप मॉडल Creta, उतने की बाइक लेकर निकले तेजू भैया… आखिर 15 लाख की इस मोटरसाइकिल में क्या है?

Tej Pratap Yadav New Bike: पटना की सड़कों पर धूम मचाते दिखे तेज प्रताप। 15 लाख की Kawasaki Ninja Zx6r के साथ वीडियो हुआ वायरल। देखें इंजन और स्पीड की डिटेल्स।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Rahul Yadav

Dec 18, 2025

Tej Pratap Yadav New Bike

Tej Pratap Yadav New Bike (Image: Tej Pratap Instagram)

Tej Pratap Yadav New Bike: बिहार की राजनीति में तेजू भैया का अंदाज सबसे जुदा है। कभी वो कन्हैया बनकर बांसुरी बजाते दिखते हैं, तो कभी भोलेनाथ के अवतार में। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव ने जो किया है, उसने अच्छे-अच्छे ऑटो लवर्स का ध्यान खींच लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लालू यादव के बड़े लाल पटना की सड़कों पर धूम स्टाइल में बाइक दौड़ाते नजर आ रहे हैं।

लेकिन रुकिए… यह कोई आम बाइक नहीं है। और न ही यह कोई ऐसी-वैसी स्पोर्ट्स बाइक है जो हम अक्सर कॉलेजों के बाहर देखते हैं। यह एक सुपरबाइक है और इसकी कीमत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है।

Tej Pratap Yadav Bike Price: जितने में आ जाए टॉप मॉडल SUV

सीधी बात करते हैं। तेज प्रताप जिस हरे रंग की बाइक पर स्वैग झाड़ रहे हैं, वो जापानी कंपनी कावासाकी की मशहूर Ninja ZX-6R है। अगर आप इसकी कीमत का अंदाजा लगाएंगे, तो शायद गलत साबित हों। इस बाइक की ऑन-रोड कीमत करीब 15 लाख रुपये है। जी हां, आपने सही पढ़ा है। जितने पैसे में एक मिडिल क्लास आदमी अपने पूरे परिवार के लिए Hyundai Creta या Kia Seltos कार का टॉप मॉडल खरीद सकता है, उतने पैसे में तेज प्रताप ने यह दो पहियों वाली मशीन खरीदी है।

Tej Pratap Yadav Kawasaki Ninja: आखिर इस बाइक में ऐसा क्या है?

अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, 15 लाख में तो कार आ जाती है जिसमें एसी और सनरूफ भी होता है, फिर इस बाइक में ऐसा क्या हीरा जड़ा है? दरअसल, यह बाइक स्पीड और इंजन का बेजोड़ नमूना है। इसे सड़कों पर चलने के लिए कम और रेसिंग ट्रैक पर उड़ने के लिए ज्यादा बनाया गया है।

Tej Pratap Yadav Superbike: इंजन नहीं, रॉकेट है ये?

आम कम्यूटर बाइक्स 100 या 150 सीसी की होती हैं। लेकिन कावासाकी निंजा ZX-6R में 636cc का 4-सिलिंडर इंजन लगा है। आसान भाषा में समझें तो इसमें मारुति की ऑल्टो कार के बराबर का इंजन लगा है, लेकिन वजन उससे चार गुना कम है। इसका पिकअप इतना जबरदस्त है कि पलक झपकते ही यह आंखो से ओझल हो सकती है।

Kawasaki Ninja ZX-6R Top Speed: बुलेट ट्रेन जैसी फीलिंग

कागजों पर इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा बताई जाती है। यानी यह शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज भाग सकती है। यह महज कुछ ही सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। हालांकि, पटना की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इसकी असली ताकत को परखना नामुमकिन है, लेकिन इसकी आवाज ही लोगों का सिर घुमाने के लिए काफी है।

Tej Pratap Yadav Green Bike: फीचर्स जो इसे बनाते हैं खास

15 लाख रुपये सिर्फ इंजन के नहीं हैं, इसमें टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। इसमें गियर बदलने के लिए बार-बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस रेस दीजिए और गियर बदलिए, बाइक मक्खन की तरह चलेगी।

यह बाइक ट्रैक्शन कंट्रोल से लैस है। इतनी पावरफुल बाइक अगर फिसली तो एक्सीडेंट पक्का है, इसलिए इसमें खास सेंसर लगे हैं जो टायर को फिसलने से बचाते हैं।

इसमें अलग-अलग राइडिंग मिलते हैं। अगर बारिश हो रही है या सड़क खराब है, तो आप लो पावर मोड लगा सकते हैं। और अगर हाईवे खाली है, तो फुल पावर मोड का मजा ले सकते हैं।

Tej Pratap Yadav Viral Video: पटना की सड़कों पर दिखा अलग अंदाज

तेज प्रताप यादव इससे पहले कभी भगवान कृष्ण तो कभी शिव के वेश में नजर आते रहे हैं। लेकिन इस बार उनका यह मॉडर्न राइडर वाला लुक लोगों के बीच चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वे पटना की सड़कों पर अपनी इस नई सुपरबाइक को चलाते दिख रहे हैं। कावासाकी की यह बाइक अपनी परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और अब यह तेज प्रताप के कार-बाइक कलेक्शन का हिस्सा बन गई है।

Updated on:

18 Dec 2025 11:19 am

Published on:

18 Dec 2025 11:00 am

Hindi News / Automobile / जितने में आती है टॉप मॉडल Creta, उतने की बाइक लेकर निकले तेजू भैया… आखिर 15 लाख की इस मोटरसाइकिल में क्या है?

