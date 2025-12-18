जितने में आती है टॉप मॉडल Creta, उतने की बाइक लेकर निकले तेजू भैया… आखिर 15 लाख की इस मोटरसाइकिल में क्या है?

सीधी बात करते हैं। तेज प्रताप जिस हरे रंग की बाइक पर स्वैग झाड़ रहे हैं, वो जापानी कंपनी कावासाकी की मशहूर Ninja ZX-6R है। अगर आप इसकी कीमत का अंदाजा लगाएंगे, तो शायद गलत साबित हों। इस बाइक की ऑन-रोड कीमत करीब 15 लाख रुपये है। जी हां, आपने सही पढ़ा है। जितने पैसे में एक मिडिल क्लास आदमी अपने पूरे परिवार के लिए Hyundai Creta या Kia Seltos कार का टॉप मॉडल खरीद सकता है, उतने पैसे में तेज प्रताप ने यह दो पहियों वाली मशीन खरीदी है।