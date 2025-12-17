अनकैप्ड खिलाड़ियों की नीलामी में प्रशांत वीर त्रिपाठी 14.20 करोड़ में बिके, बना रिकॉर्ड, पिता थे शिक्षामित्र

Uncapped IPL player Prashant Veer Tripathi अमेठी के रहने वाले प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। 20 साल के प्रशांत वीर त्रिपाठी ने अनकैप्ड खिलाड़ियों में सबसे महंगे होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। मूल रूप से अमेठी के संग्रामपुर विकासखंड के गूजीपुर गांव के रहने वाले प्रशांत वीर त्रिपाठी के पिता शिक्षामित्र थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। खेती किसानी करके उन्होंने अपने बेटे को सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाया है। अबू धाबी में हुई आईपीएल नीलामी में घोषणा के बाद घर में खुशी का माहौल है। बेटे की उपलब्धि पर मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि एक दिन उनका बेटा भारतीय टीम में भी खेल कर देश का नाम रोशन करेगा।