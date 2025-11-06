अमेठी में गर्भवती पत्नी की मौत से टूटा पति, गम में रोते-रोते तोड़ा दम; परिवार में छाया मातम

अमेठी में गर्भवती पत्नी की मौत से टूटा पति | AI Generated Image
Amethi couple death pregnancy shock: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया है। यहां पति-पत्नी की मौत कुछ ही घंटों के अंतराल में हुई। पत्नी ज्योति प्रसव पीड़ा के दौरान जिला अस्पताल गौरीगंज ले जाने के बाद रायबरेली एम्स रेफर की गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर को सुनते ही पति आकाश गहरे सदमे में चले गए और कुछ ही घंटों बाद उनका भी निधन हो गया।
निखई थाना क्षेत्र के निवासी आकाश और ज्योति की शादी पिछले साल हुई थी। दोनों एक-दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और शादी के बाद खुशहाल जीवन बिता रहे थे। घर में नए मेहमान के आने की खुशी के बीच यह दुखद घटना हुई। परिवार और मोहल्ला सदमे में है।
ज्योति की मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। परिजन बताते हैं कि आकाश लगातार रोता रहा और बार-बार यही कहता रहा कि ज्योति के बिना अब मैं नहीं जी पाऊंगा। कुछ ही घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने घर पर ही दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना ने पूरे मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया।
सुबह दोनों की अर्थी एक साथ उठी। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। लोग इसे प्रेम की पराकाष्ठा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे संयोग मान रहे हैं।
दोनों की मौत के बाद परिजन बुरी तरह टूट गए हैं। आकाश के पिता सत्य प्रकाश ने बताया कि पिछले साल ही बेटे की शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। परिवार बच्चे के आने की खुशियां मनाने की तैयारी में था, लेकिन अब मातम का माहौल छा गया है।
बड़ी खबरेंView All
अमेठी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग