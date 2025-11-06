अमेठी में गर्भवती पत्नी की मौत से टूटा पति, गम में रोते-रोते तोड़ा दम; परिवार में छाया मातम

Amethi couple death pregnancy shock: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया है। यहां पति-पत्नी की मौत कुछ ही घंटों के अंतराल में हुई। पत्नी ज्योति प्रसव पीड़ा के दौरान जिला अस्पताल गौरीगंज ले जाने के बाद रायबरेली एम्स रेफर की गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर को सुनते ही पति आकाश गहरे सदमे में चले गए और कुछ ही घंटों बाद उनका भी निधन हो गया।