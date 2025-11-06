Patrika LogoSwitch to English

अमेठी

अमेठी में गर्भवती पत्नी की मौत से टूटा पति, गम में रोते-रोते तोड़ा दम; परिवार में छाया मातम

Amethi News: अमेठी में प्रसव पीड़ा के दौरान पत्नी की मौत की खबर सुनते ही पति ने भी सदमे में दम तोड़ दिया। एक साल पहले हुई शादी के बाद पति-पत्नी की मौत ने पूरे परिवार और मोहल्ले को शोक में डुबो दिया।

2 min read
Google source verification

अमेठी

image

Mohd Danish

Nov 06, 2025

amethi couple death pregnancy shock news

अमेठी में गर्भवती पत्नी की मौत से टूटा पति | AI Generated Image

Amethi couple death pregnancy shock: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया है। यहां पति-पत्नी की मौत कुछ ही घंटों के अंतराल में हुई। पत्नी ज्योति प्रसव पीड़ा के दौरान जिला अस्पताल गौरीगंज ले जाने के बाद रायबरेली एम्स रेफर की गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर को सुनते ही पति आकाश गहरे सदमे में चले गए और कुछ ही घंटों बाद उनका भी निधन हो गया।

प्यार भरी शादी और खुशहाल जीवन का अंत

निखई थाना क्षेत्र के निवासी आकाश और ज्योति की शादी पिछले साल हुई थी। दोनों एक-दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और शादी के बाद खुशहाल जीवन बिता रहे थे। घर में नए मेहमान के आने की खुशी के बीच यह दुखद घटना हुई। परिवार और मोहल्ला सदमे में है।

पत्नी की मौत की खबर से टूट गया पति

ज्योति की मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। परिजन बताते हैं कि आकाश लगातार रोता रहा और बार-बार यही कहता रहा कि ज्योति के बिना अब मैं नहीं जी पाऊंगा। कुछ ही घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने घर पर ही दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना ने पूरे मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया।

एक साथ उठी अर्थी, गांव में शोक की लहर

सुबह दोनों की अर्थी एक साथ उठी। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। लोग इसे प्रेम की पराकाष्ठा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे संयोग मान रहे हैं।

परिवार का बुरा हाल, मातम का माहौल

दोनों की मौत के बाद परिजन बुरी तरह टूट गए हैं। आकाश के पिता सत्य प्रकाश ने बताया कि पिछले साल ही बेटे की शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। परिवार बच्चे के आने की खुशियां मनाने की तैयारी में था, लेकिन अब मातम का माहौल छा गया है।

Published on:

06 Nov 2025 11:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / अमेठी में गर्भवती पत्नी की मौत से टूटा पति, गम में रोते-रोते तोड़ा दम; परिवार में छाया मातम

अमेठी

उत्तर प्रदेश

