प्रेमी के साथ शादी के बाद पति के साथ रहना चाहती है पत्नी, प्रेमी को बताया भाई

Husband got his wife married to her lover अमेठी में शादी के बाद पत्नी का संपर्क उसके प्रेमी के साथ बना रहा। जिससे पति के साथ ससुराल वाले भी परेशान रहते थे। गांव में भी दोनों के संबंधों की चर्चा होती थी। जिससे छुटकारा पाने के लिए पति ने दोनों की शादी करवा दी। यही नहीं दोनों को विदा भी कर दिया। शादी का आयोजन जगदीशपुर स्थित एक मंदिर में आयोजित किया गया।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कमरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत दीना का पुरवा मजरा सिंदुरवा गांव निवासी शिव शंकर का की शादी 2 मार्च 2025 को रानीगंज उत्तर गांव निवासी उमा प्रजापति के साथ हुई थी। पति शिव शंकर का आरोप है कि शादी के बाद से लगातार उसकी पत्नी प्रेमी के संपर्क में रही है और उसके मुलाकात का सिलसिला भी चलता रहा।
शिव शंकर ने बताया कि उसने समझाने का प्रयास भी किया। लेकिन पत्नी प्रेमी से संबंध तोड़ने को तैयार नहीं हुई। जिससे घर में तनाव बना रहता था। शिव शंकर ने बताया कि आजकल के समय को देखते हुए उसने पत्नी की शादी प्रेमी के साथ करने का निश्चय किया। जगदीशपुर स्थित मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। दोनों को विदा भी कर दिया।
पत्नी ने बताया कि घर में हुए विवाद के दौरान पुलिस ने उसका चालान किया था। जब उसका भाई छुड़ाने के लिए आया तो उसके साथ उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। जिससे मेरी शादी कराई गई है। वह रिश्ते में भाई लगता है। वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। फिलहाल मामला विवादों में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।