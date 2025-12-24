आदमी 1 हत्यारे 6! धारदार हथियार से काट डाला शरीर; इस वजह से किया गया खौफनाक हत्याकांड

पुलिस अधिकारियों ने बताया, '' मंगलवार देर शाम सूचना मिली थी कि ग्राम पिंडारा ठाकुर निवासी 23 साल के रत्नेश मिश्रा पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।"