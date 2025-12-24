आदमी 1 हत्यारे 6! धारदार हथियार से काट डाला शरीर; इस वजह से किया गया खौफनाक हत्याकांड

धारदार हथियार से युवक की हत्या, छह लोगों के खिलाफ एफआईआर। फोटो सोर्स-AI
Crime News: यूपी में अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर शाम युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया।
मंगलवार की शाम रत्नेश मिश्रा (23) घर से शौच करने के लिए निकला था। इसी दौरान घर से करीब 500 मीटर दूर गांव के ही 6 लोगों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमले में रत्नेश गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख आरोपी फरार हो गए।
कमला नगर में रत्नेश मिश्रा चश्मे की दुकान चलाता था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन रत्नेश को गंभीर अवस्था में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से डॉक्टर्स ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही रत्नेश की मौत हो गई।
परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रत्नेश का कुछ दिनों पहले गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इस संबंध में कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज यह घटना नहीं होती।
वारदात के बारे में पता चलने के बाद पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस टीमों का गठन किया है। मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया, '' मंगलवार देर शाम सूचना मिली थी कि ग्राम पिंडारा ठाकुर निवासी 23 साल के रत्नेश मिश्रा पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।"
अमेठी
उत्तर प्रदेश
