24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमेठी

आदमी 1 हत्यारे 6! धारदार हथियार से काट डाला शरीर; इस वजह से किया गया खौफनाक हत्याकांड

Crime News: एक शख्स ने 6 लोगों ने धारदार हत्यार से हमला किया। जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जानिए, क्यों घटना को अंजाम दिया गया?

2 min read
Google source verification

अमेठी

image

Harshul Mehra

Dec 24, 2025

man murdered with sharp edged weapon in amethi fir registered against six people crime news

धारदार हथियार से युवक की हत्या, छह लोगों के खिलाफ एफआईआर। फोटो सोर्स-AI

Crime News: यूपी में अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर शाम युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया।

अमेठी में युवक की हत्या

मंगलवार की शाम रत्नेश मिश्रा (23) घर से शौच करने के लिए निकला था। इसी दौरान घर से करीब 500 मीटर दूर गांव के ही 6 लोगों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमले में रत्नेश गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख आरोपी फरार हो गए।

चश्मे की दुकान चलाता था मृतक

कमला नगर में रत्नेश मिश्रा चश्मे की दुकान चलाता था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन रत्नेश को गंभीर अवस्था में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से डॉक्टर्स ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही रत्नेश की मौत हो गई।

गांवों के लोगों से हुआ था विवाद

परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रत्नेश का कुछ दिनों पहले गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इस संबंध में कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज यह घटना नहीं होती।

2 पुलिस टीमों का गठन

वारदात के बारे में पता चलने के बाद पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस टीमों का गठन किया है। मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली गई है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया, '' मंगलवार देर शाम सूचना मिली थी कि ग्राम पिंडारा ठाकुर निवासी 23 साल के रत्नेश मिश्रा पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।"

ये भी पढ़ें

‘मेरी गलती सिर्फ पार्टनर के साथ जुड़ना’, 7 बार काटी नस; खून से सना फर्श और…
कानपुर
businessman body found hanging in kanpur serious allegations leveled against his business partner crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 04:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / आदमी 1 हत्यारे 6! धारदार हथियार से काट डाला शरीर; इस वजह से किया गया खौफनाक हत्याकांड

बड़ी खबरें

View All

अमेठी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lucknow-Varanasi highway: अमेठी में कोहरे का कहर, लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर भीषण हादसा, दो की मौत, 16 घायल

Amethi accident (Source: Police Media Cell)
अमेठी

एक के बाद एक भिड़े चार ट्रक: जनरथ बस और कार की भीषण भिड़ंत, ट्रक चालकों की जान गई, 16 घायल; दो की हालत नाजुक

amethi road accident fog four trucks janrath bus car collision
अमेठी

लगातार 2 दिन के अवकाश की घोषणा; 23 और 24 दिसंबर को 1 से 8 तक के स्कूल रहेंगे बंद

school holiday declared in amethi and raebarel for classes 1 to 8 due to cold weather december 23 and 24
अमेठी

चेहरे पर लगे 7 टांके… फिर किया कमबैक; IPL इतिहास का बना सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर

अमेठी

अनकैप्ड खिलाड़ियों की नीलामी में प्रशांत वीर त्रिपाठी 14.20 करोड़ में बिके, बना रिकॉर्ड, पिता थे शिक्षामित्र

प्रशांत वीर त्रिपाठी (फोटो सोर्स- परिजन)
अमेठी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.