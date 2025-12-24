24 दिसंबर 2025,

बुधवार

कानपुर

‘मेरी गलती सिर्फ पार्टनर के साथ जुड़ना’, 7 बार काटी नस; खून से सना फर्श और…

Crime News: सोलर कारोबारी ने 7 बार अपने हाथ ही नस काटने की कोशिश की। इसके बाद उसने खौफनाक कदम उठाया। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Harshul Mehra

Dec 24, 2025

businessman body found hanging in kanpur serious allegations leveled against his business partner crime news

कानपुर में व्यापारी ने किया सुसाइड। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोलर पैनल रूफ फिटिंग के व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। व्यापारी ने पहले 7 बार हाथ ही नस काटने की कोशिश की, लेकिन जब जान नहीं गई तो फिर पंखे से फंदा लगा कर जान दे दी।

कानपुर में व्यापारी ने किया सुसाइड

बताया जा रहा है कि मामला बर्रा विश्वबैंक कॉलोनी डी-ब्लॉक का है। जहां रहने वाला व्यापारी ओमेंद्र ने आत्महत्या कर ली है। व्यापारी ने आत्महत्या करने से पहले 2 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा।

फंदे से लटका मिला शव

घटना के समय मृतक के परिजन घर के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद थे। वहीं ओमेंद्र दूसरे फ्लोर के कमरे में था। देर रात तक कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा। कमरे का नजारा देखकर परिजनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें खून से सना पूरा फर्श और फंदे पर लटका शव मिला। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी।

2 पन्नों का मिला सुसाइड नोट

पुलिस को जांच के दौरान 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में ओमेंद्र ने अपने व्यापारी पार्टनर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। सुसाइड नोट में ओमेंद्र ने लिखा, '' पार्टनर के साथ जुड़ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। माननीय योगी जी मेरे परिवार को किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए।''

व्यापारी पार्टनर पर धोखाधड़ी का आरोप

व्यापारी ओमेंद्र सिंह की पत्नी अंजना एक अस्पताल में नर्स हैं। उनके दो बेटे भी है। ओमेंद्र के बड़े भाई उदय सिंह ने पुलिस को बताया कि बीते लगभग 1 साल से व्यापारी पार्टनर ओमेंद्र से धोखाधड़ी कर रहा है , जिसको लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ था। इसी लेकर ओमेंद्र तनाव में रह रहा था।

व्यापारी पार्टनर की तलाश जारी

बर्रा के इंस्पेक्टर रवींद्र श्रीवास्तव का कहना है कि सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है । उसके व्यापारी पार्टनर की तलाश में पुलिस ने दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी वह फरार है। लिखित सूचना मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

24 Dec 2025 03:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 'मेरी गलती सिर्फ पार्टनर के साथ जुड़ना', 7 बार काटी नस; खून से सना फर्श और…

