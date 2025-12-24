‘मेरी गलती सिर्फ पार्टनर के साथ जुड़ना’, 7 बार काटी नस; खून से सना फर्श और…

घटना के समय मृतक के परिजन घर के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद थे। वहीं ओमेंद्र दूसरे फ्लोर के कमरे में था। देर रात तक कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा। कमरे का नजारा देखकर परिजनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें खून से सना पूरा फर्श और फंदे पर लटका शव मिला। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी।