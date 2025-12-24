36 सालों में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा! क्यों संसद में ‘शून्य’ हो जाएगी बसपा?

BSP के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम फिलहाल पार्टी के इकलौते राज्यसभा सदस्य हैं। वह साल 2019 में BJP के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे थे। साल 2026 के अंत में उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उनके रिटायर होते ही संसद में BSP की मौजूदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए पार्टी की संसद में वापसी के संकेत भी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी के पास फिलहाल यूपी विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, जिसके सहारे ना तो राज्यसभा की सीट हासिल की जा सकती है और ना ही नामांकन की न्यूनतम प्रक्रिया पूरी हो पाती है।