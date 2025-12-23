23 दिसंबर 2025,

लखनऊ

‘…अखिलेश यादव संतुलन खो चुके हैं’, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज

UP Politics: राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा प्रहार किया। सपा विधायकों के प्रदर्शन पर डिप्टी CM मौर्य ने कहा कि सपा और कांग्रेस समेत सभी BJP विरोधी दल अपना आपा खो चुके हैं।

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 23, 2025

keshav prasad maurya targeted rahul gandhi and akhilesh yadav know what he said up politics

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर साधा निशाना। फोटो सोर्स- IANS

UP Politics: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जर्मनी में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयान की निंदा की। डिप्टी CM ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बुद्धि देशविरोधी नेताओं की जैसी हो चुकी है।

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ''सत्ता वियोग में विचलित होने के कारण वे भारत की संवैधानिक संस्थाओं को विदेशी धरती से निशाना बनाते हैं। इस जन्म में उन्हें PM की कुर्सी नसीब नहीं होगी, ऐसा मानकर उन्होंने हताशा और निराशा में जर्मनी की धरती पर जो बयान दिया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।''

राहुल गांधी ने क्या कहा था

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने जर्मनी में BMW के एक कारखाने का दौरा किया। जहां उन्होंने भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा की और देश में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है।

'अखिलेश यादव संतुलन खो चुके हैं'

समाजवादी पार्टी (SP) पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, '' बिहार चुनाव में हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव संतुलन खो चुके हैं। वह 2027 में यूपी में सरकार बनाने के 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देखते हैं, लेकिन इस चुनाव में सिर्फ एक कार में बैठने लायक विधायक चुने जाने की संभावना है, क्योंकि वह जनता से बहुत दूर हो चुके हैं और माफियाओं के नजदीक हो चुके हैं।''

BJP विरोधी दल अपना आपा खो चुके: डिप्टी CM मौर्य

चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसानों के मुद्दे को लेकर सपा विधायकों के प्रदर्शन पर डिप्टी CM मौर्य ने कहा, "सपा और कांग्रेस समेत सभी BJP विरोधी दल अपना आपा खो चुके हैं। उन दलों को क्या करना चाहिए, यह भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वे प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन जनता इसका जवाब चुनाव में कमल खिलाकर देती है।"

