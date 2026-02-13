‘…..तो उन्हें वोट कौन देगा?’ सपा के आरोपों पर ओपी राजभर की दो टूक, बोले- इस सरकार में ना कहीं दंगा, हर तरफ सब चंगा

मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने किया समाजवादी पार्टी पर पलटवार। फोटो सोर्स-IANS
OM Prakash Rajbhar On Samajwadi Party: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था पर उन्हें (विपक्ष) समझना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान दंगे और कर्फ्यू लगे थे। इस सरकार में ना कहीं दंगा है और ना कोई कर्फ्यू है।
पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, "सरकार के अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का काम है। उनकी यही पॉलिसी है। अगर वे चुनाव के समय जनता के पास जाकर कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उन्हें वोट कौन देगा? इसीलिए वे विरोध करते हैं। कानून-व्यवस्था पर, उन्हें समझना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान दंगे और कर्फ्यू लगे थे। इस सरकार में ना कहीं दंगा है और न कोई कर्फ्यू है। हर तरफ सब चंगा है।"
राजभर ने कहा कि जो लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे, वे चाहते हैं कि यही स्थिति बनी रहे। उनके राज में 'गुंडा राज' था। यह CM योगी का राज है और उनकी सरकार में किसी भी माफिया या अपराधी के लिए बुलडोजर तैयार है। मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा आज माफिया-अपराधियों के मन में भय है। उपद्रवियों को कोई भी उपद्रव करने से पहले बुलडोजर का डर रहता है। अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों को भी भय सता रहा है। वे विपक्ष के लोग हैं, इसलिए वे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं।
बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रही है। गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि यूपी में 'हथेली गर्म, पुलिस नरम' है। BJP राज में तमाम भूमाफिया जन्म ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि BJP सरकार ने डायल-100 की व्यवस्था को बिल्कुल खराब कर दिया है।
