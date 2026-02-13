‘…..तो उन्हें वोट कौन देगा?’ सपा के आरोपों पर ओपी राजभर की दो टूक, बोले- इस सरकार में ना कहीं दंगा, हर तरफ सब चंगा

राजभर ने कहा कि जो लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे, वे चाहते हैं कि यही स्थिति बनी रहे। उनके राज में 'गुंडा राज' था। यह CM योगी का राज है और उनकी सरकार में किसी भी माफिया या अपराधी के लिए बुलडोजर तैयार है। मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा आज माफिया-अपराधियों के मन में भय है। उपद्रवियों को कोई भी उपद्रव करने से पहले बुलडोजर का डर रहता है। अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों को भी भय सता रहा है। वे विपक्ष के लोग हैं, इसलिए वे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं।