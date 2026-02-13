13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘…..तो उन्हें वोट कौन देगा?’ सपा के आरोपों पर ओपी राजभर की दो टूक, बोले- इस सरकार में ना कहीं दंगा, हर तरफ सब चंगा

OM Prakash Rajbhar On Samajwadi Party: समाजवादी पार्टी के आरोपों पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया। जानिए, उन्होंने क्या बड़ा बयान दिया?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Feb 13, 2026

minister om prakash rajbhar hits back at samajwadi party find out what big statement he made lucknow

मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने किया समाजवादी पार्टी पर पलटवार। फोटो सोर्स-IANS

OM Prakash Rajbhar On Samajwadi Party: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था पर उन्हें (विपक्ष) समझना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान दंगे और कर्फ्यू लगे थे। इस सरकार में ना कहीं दंगा है और ना कोई कर्फ्यू है।

UP Politics News in Hindi: पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, "सरकार के अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का काम है। उनकी यही पॉलिसी है। अगर वे चुनाव के समय जनता के पास जाकर कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उन्हें वोट कौन देगा? इसीलिए वे विरोध करते हैं। कानून-व्यवस्था पर, उन्हें समझना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान दंगे और कर्फ्यू लगे थे। इस सरकार में ना कहीं दंगा है और न कोई कर्फ्यू है। हर तरफ सब चंगा है।"

UP News in Hindi: 'आज माफिया-अपराधियों के मन में भय'

राजभर ने कहा कि जो लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे, वे चाहते हैं कि यही स्थिति बनी रहे। उनके राज में 'गुंडा राज' था। यह CM योगी का राज है और उनकी सरकार में किसी भी माफिया या अपराधी के लिए बुलडोजर तैयार है। मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा आज माफिया-अपराधियों के मन में भय है। उपद्रवियों को कोई भी उपद्रव करने से पहले बुलडोजर का डर रहता है। अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों को भी भय सता रहा है। वे विपक्ष के लोग हैं, इसलिए वे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं।

Lucknow News in Hindi: 'अखिलेश यादव ने क्या कहा था'

बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रही है। गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि यूपी में 'हथेली गर्म, पुलिस नरम' है। BJP राज में तमाम भूमाफिया जन्म ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि BJP सरकार ने डायल-100 की व्यवस्था को बिल्कुल खराब कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Aligarh: दामाद संग भागने वाली सास अब बहनोई के साथ हुई फरार! जाते-जाते ये क्या कर गई
अलीगढ़
mother in law who lived with her son in law like husband and wife know what she said aligarh case update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 12:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘…..तो उन्हें वोट कौन देगा?’ सपा के आरोपों पर ओपी राजभर की दो टूक, बोले- इस सरकार में ना कहीं दंगा, हर तरफ सब चंगा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल, मायावती के नए बंगले ने बढ़ाई अखिलेश की चिंता!

mayawati
लखनऊ

देसी दारू पर झटका, ई-लॉटरी से बंटेंगी दुकानें: यूपी की नई आबकारी नीति ने बदला पूरा खेल

देसी शराब महंगी, अंग्रेजी शराब लाइसेंस फीस बढ़ी; 71,278 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी भाजपा में अंदरूनी सियासत तेज: मुख्यमंत्री-प्रदेश अध्यक्ष समीकरण पर 2027 से पहले गरमाई चर्चा

सीएम-प्रदेश अध्यक्ष दूरी की चर्चा, 2027 चुनाव में भाजपा समीकरण पर उठे सवाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Weather: यूपी में मौसम का यू-टर्न! 16 फरवरी को गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD का अलर्ट

Rain Alert: Western disturbance may cause rain today
लखनऊ

KGMU में बवाल: रेजिडेंट डॉक्टर की शिकायत पर अतिरिक्त प्रोफेसर सस्पेंड, विशाखा समिति ने शुरू की जांच

यौन उत्पीड़न आरोप, रेज़िडेंट की शिकायत पर अतिरिक्त प्रोफेसर निलंबित (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.