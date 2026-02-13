विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल, मायावती के नए बंगले ने बढ़ाई अखिलेश की चिंता!

UP Politics: अप्रैल 2024 की बात है, जब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। उस समय BSP के नेता और मायावती के भतीजे आकाश आनंद यूपी के सीतापुर में रैली करने पहुंचे। रैली में उन्होंने BJP को नफरत फैलाने वाली और आतंकवादियों की पार्टी बताया। इस बयान से मायावती बेहद नाराज हुईं। उन्होंने तुरंत आकाश आनंद को नेशनल को आर्डिनेटर पद से हटा दिया। मायावती ने इस फैसले को सिर्फ दफ्तर के अंदर तक नहीं रखा, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर भी लिखा कि आकाश आनंद से पद ले लिया गया है। अभी उन्हें पूरी तरह परिपक्व होने में वक्त लगेगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि आकाश आनंद सपा के खिलाफ भी बयान दे रहे थे, लेकिन मायावती ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब साफ था कि मायावती BJP पर सीधे हमला करने से बच रही थीं, जबकि राजनीतिक बयान दे रहीं थीं।