Kisan Diwas: पेंशन से लेकर फसल बीमा तक, किसानों के लिए 3 बड़ी सरकारी योजनाएं? 6% ब्याज पर इस स्कीम से मिलेगा लोन

पहले मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को 11 से 11.5 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था। इस योजना के अंतर्गत किसान 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवधि के लिए लोन ले सकते हैं। अब CM योगी आदित्यनाथ ने 21 दिसंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना की ब्याज दर घटाकर केवल 6 प्रतिशत करने की घोषणा की है। साल 2026 से पहले किसानों को दी गई यह राहत उनके लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। इस योजना के तहत किसान सहकारी ग्राम विकास बैंक (https://upsgvb.in/index.php) के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।