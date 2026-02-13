Political Joining: 15 फरवरी को सपा में बड़ी एंट्री, अनीस अहमद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी थामेंगे साइकिल

Political Joining Samajwadi Party Naseemuddin Siddiqui, Anees Ahmed: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व मंत्री अनीस अहमद उर्फ ‘फूल बाबू’ और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। दोनों नेताओं के साथ कई पूर्व विधायक और अन्य दलों के पदाधिकारी भी सपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह ज्वाइनिंग कार्यक्रम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ में आयोजित होगा। इससे पहले अनीस अहमद अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद से उनके सपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं।