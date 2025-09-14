जब वो मेरे साथ खुश नहीं तो… पति ने प्रेमी से करवा दी पत्नी की शादी

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक युवक ने ऐसा काम कर दिखाया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। कमरौली थाना क्षेत्र के दीना का पुरवा सिंदूरवा गांव के रहने वाले 25 वर्षीय शिवशंकर ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी।
शिवशंकर की शादी इसी साल 2 मार्च को रानीगंज उत्तरगांव की 22 वर्षीय उमा प्रजापति से हुई थी। यह अरेंज मैरिज थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उमा बार-बार मायके जाने लगी। परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने उमा के मायके गांव के लोगों से बात की। तब पता चला कि उमा का मंगोली गांव निवासी विशाल प्रजापति से पिछले दो साल से प्रेम संबंध है।
जब यह बात शिवशंकर को बताई गई तो उन्होंने उमा से पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं स्वीकारा। बाद में गांववालों और परिजनों की बातों से शिवशंकर को सच्चाई का भरोसा हो गया। उन्होंने उमा को समझाने की बहुत कोशिश की कि अब वह शादीशुदा है, पर उमा विशाल से बात करना बंद नहीं कर रही थी।
तब शिवशंकर ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि अगर पत्नी मेरे साथ खुश नहीं है, तो मैं उसे उसी के प्रेमी से शादी करा दूं।
यह सुनकर उनके परिवार वाले, उमा के परिजन और विशाल का परिवार, किसी भी सूरत में तैयार नहीं हुए। लेकिन शिवशंकर ने सभी को समझाया। आखिरकार सब राजी हो गए। शनिवार दोपहर शिवशंकर ने अपने गांव के मंदिर में शादी की पूरी व्यवस्था कराई। उन्होंने पंडित बुलाया, मंगलसूत्र, सिंदूर और जयमाला तक का इंतजाम किया। दोपहर करीब 1 बजे उमा और विशाल की शादी विधि-विधान से संपन्न हुई। इस शादी में तीनों परिवार मौजूद थे और खुद शिवशंकर भी साक्षी बने।
शिवशंकर ने शादी के बाद कहा, 'मेरी पत्नी मेरे साथ खुश नहीं थी। केवल दो महीने ही ससुराल में रही। मैंने सोचा जब वह किसी और को चाहती है तो मैं जबरदस्ती क्यों रखूं। इसलिए उसकी शादी उसी से करा दी।'