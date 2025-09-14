जब वो मेरे साथ खुश नहीं तो… पति ने प्रेमी से करवा दी पत्नी की शादी

यह सुनकर उनके परिवार वाले, उमा के परिजन और विशाल का परिवार, किसी भी सूरत में तैयार नहीं हुए। लेकिन शिवशंकर ने सभी को समझाया। आखिरकार सब राजी हो गए। शनिवार दोपहर शिवशंकर ने अपने गांव के मंदिर में शादी की पूरी व्यवस्था कराई। उन्होंने पंडित बुलाया, मंगलसूत्र, सिंदूर और जयमाला तक का इंतजाम किया। दोपहर करीब 1 बजे उमा और विशाल की शादी विधि-विधान से संपन्न हुई। इस शादी में तीनों परिवार मौजूद थे और खुद शिवशंकर भी साक्षी बने।