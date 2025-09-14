मानवता शर्मसार! कूड़ा गाड़ी से महिला की अंतिम यात्रा, प्रशासन ने नहीं दिया शव वाहन

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। भरवारी नगर पालिका क्षेत्र में एक महिला के शव को श्मशान तक ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। मजबूरी में परिजनों ने नगर पालिका की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में ही शव को रखकर श्मशान घाट पहुंचाया।
इस घटना की तस्वीरें और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। अब ADM ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
पूरा मामला भरवारी नगर पालिका परिषद के वार्ड-7 का है। यहां नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी शुभम मिश्रा की मां का आकस्मिक निधन हो गया था। परिजनों ने नगर पालिका से शव वाहन की मांग की, तो उन्हें बताया गया कि दोनों शव वाहन बाहर गए हुए हैं। इसके बाद नगर पालिका ने शव को घर से श्मशान घाट ले जाने के लिए कूड़ा ढोने वाली गाड़ी भेज दी।
परिजन शव को कूड़ा गाड़ी में रखकर संदीपन घाट स्थित श्मशान घाट ले गए। इस दौरान किसी ने शव को कूड़ा गाड़ी में ले जाते हुए तस्वीरें खींच लीं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं।
इस मामले पर हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक वेद प्रकाश पांडे ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, “यह बहुत ही शर्मनाक और अमानवीय कृत्य है। नगर पालिका भरवारी के ईओ और अधिकारी संवेदनहीन हो गए हैं। महिला के शव को कूड़ा गाड़ी से भेजना घोर निंदनीय है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।”
नगर पालिका भरवारी के ईओ राम सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि, 'हमारे पास दो शव वाहन हैं। उस समय वे दोनों कहीं और गए हुए थे। कूड़ा गाड़ी भेजने की जानकारी मुझे नहीं है। शव को कूड़ा गाड़ी से ले जाना कर्मचारी शुभम मिश्रा का खुद का निर्णय था। इसमें नगर पालिका प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की कोई लापरवाही नहीं है।'
वहीं, ADM वित्त एवं राजस्व शालिनी प्रभाकर ने कहा कि, “यह अत्यंत गलत है। इस पूरे मामले में ईओ से बात की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”