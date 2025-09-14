मानवता शर्मसार! कूड़ा गाड़ी से महिला की अंतिम यात्रा, प्रशासन ने नहीं दिया शव वाहन

पूरा मामला भरवारी नगर पालिका परिषद के वार्ड-7 का है। यहां नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी शुभम मिश्रा की मां का आकस्मिक निधन हो गया था। परिजनों ने नगर पालिका से शव वाहन की मांग की, तो उन्हें बताया गया कि दोनों शव वाहन बाहर गए हुए हैं। इसके बाद नगर पालिका ने शव को घर से श्मशान घाट ले जाने के लिए कूड़ा ढोने वाली गाड़ी भेज दी।