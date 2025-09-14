Patrika LogoSwitch to English

मानवता शर्मसार! कूड़ा गाड़ी से महिला की अंतिम यात्रा, प्रशासन ने नहीं दिया शव वाहन

उत्तरप्रदेश के कौशांबी से एक मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक महिला के शव को कूड़ा गाड़ी से ले जाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने शव वाहन नहीं दिया।

कौशाम्बी

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 14, 2025

कूड़ा गाड़ी में ले गए महिला का शव, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। भरवारी नगर पालिका क्षेत्र में एक महिला के शव को श्मशान तक ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। मजबूरी में परिजनों ने नगर पालिका की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में ही शव को रखकर श्मशान घाट पहुंचाया।

इस घटना की तस्वीरें और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। अब ADM ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

शव वाहन नहीं मिला, भेज दी कूड़ा गाड़ी

पूरा मामला भरवारी नगर पालिका परिषद के वार्ड-7 का है। यहां नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी शुभम मिश्रा की मां का आकस्मिक निधन हो गया था। परिजनों ने नगर पालिका से शव वाहन की मांग की, तो उन्हें बताया गया कि दोनों शव वाहन बाहर गए हुए हैं। इसके बाद नगर पालिका ने शव को घर से श्मशान घाट ले जाने के लिए कूड़ा ढोने वाली गाड़ी भेज दी।

रास्ते में किसी ने फोटो खींची, वायरल हुई तस्वीरें

परिजन शव को कूड़ा गाड़ी में रखकर संदीपन घाट स्थित श्मशान घाट ले गए। इस दौरान किसी ने शव को कूड़ा गाड़ी में ले जाते हुए तस्वीरें खींच लीं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं।

हिंदू रक्षा समिति ने जताया विरोध

इस मामले पर हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक वेद प्रकाश पांडे ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, “यह बहुत ही शर्मनाक और अमानवीय कृत्य है। नगर पालिका भरवारी के ईओ और अधिकारी संवेदनहीन हो गए हैं। महिला के शव को कूड़ा गाड़ी से भेजना घोर निंदनीय है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।”

EO बोले- कर्मचारी का निजी निर्णय

नगर पालिका भरवारी के ईओ राम सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि, 'हमारे पास दो शव वाहन हैं। उस समय वे दोनों कहीं और गए हुए थे। कूड़ा गाड़ी भेजने की जानकारी मुझे नहीं है। शव को कूड़ा गाड़ी से ले जाना कर्मचारी शुभम मिश्रा का खुद का निर्णय था। इसमें नगर पालिका प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की कोई लापरवाही नहीं है।'

ADM ने दिए जांच के आदेश

वहीं, ADM वित्त एवं राजस्व शालिनी प्रभाकर ने कहा कि, “यह अत्यंत गलत है। इस पूरे मामले में ईओ से बात की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

Published on:

14 Sept 2025 07:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / मानवता शर्मसार! कूड़ा गाड़ी से महिला की अंतिम यात्रा, प्रशासन ने नहीं दिया शव वाहन

