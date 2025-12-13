दो साल पहले हुई थी शादी… साली को लेकर भाग गया जीजा, पिता बोले- काश मैं घर पर होता!

पीड़ित पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने दो साल पहले अपनी बड़ी बेटी की कोर्ट मैरिज सैनी कोतवाली क्षेत्र के सौरई खुर्द गांव निवासी युवक से कराई थी। शादी के बाद दामाद का घर पर आना-जाना आम बात थी। लड़की के पिता ने आगे कहा कि कुछ समय पहले वह काम के सिलसिले में बाहर गए थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दामाद घर आया और छोटी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।