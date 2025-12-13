13 दिसंबर 2025,

कौशाम्बी

दो साल पहले हुई थी शादी… साली को लेकर भाग गया जीजा, पिता बोले- काश मैं घर पर होता!

Kaushambi jija sali case : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवक अपनी पत्नी की छोटी बहन (साली) को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

कौशाम्बी

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 13, 2025

Image Generated by Gemini.

कौशांबी :उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवक अपनी पत्नी की छोटी बहन (साली) को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बड़ी बेटी की शादी को हुए करीब दो साल बीत चुके थे, लेकिन दामाद का ससुराल में आना-जाना जारी था। इसी दौरान यह वारदात हुई, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया।

काम से बाहर गया था पिता

पीड़ित पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने दो साल पहले अपनी बड़ी बेटी की कोर्ट मैरिज सैनी कोतवाली क्षेत्र के सौरई खुर्द गांव निवासी युवक से कराई थी। शादी के बाद दामाद का घर पर आना-जाना आम बात थी। लड़की के पिता ने आगे कहा कि कुछ समय पहले वह काम के सिलसिले में बाहर गए थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दामाद घर आया और छोटी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

घर लौटने पर पिता को बेटी गायब मिली। परिजनों ने आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों के यहां और हर संभव जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार हार मानकर पीड़ित पिता सैनी कोतवाली पहुंचे और पूरी घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले में दर्ज किया केस

सैनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि दामाद ने छोटी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा लिया। पुलिस टीम फरार जीजा और लड़की की तलाश में जुटी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। जल्द ही दोनों को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

दो साल पहले हुई थी शादी… साली को लेकर भाग गया जीजा, पिता बोले- काश मैं घर पर होता!

