जेल में ठिठुरती रातें गुजार रहे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, लगातार लिखते देख जेल अधिकारी हैरान

अमिताभ ठाकुर की लेखन की आदत ने जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बैरक में पहुंचते ही उन्होंने पेन और 50-60 A4 साइज के कागज मांगे, जो दे दिए गए। इसके बाद वे घंटों लिखते नजर आए। खाना खाने के बाद भी और सुबह नाश्ते के बाद फिर से। जेल अधिकारियों को डर है कि पूर्व IPS जेल की खामियां, सुरक्षा कमजोरियां या सुविधाओं की कमी पर डिटेल्ड नोट्स तैयार कर उच्च अधिकारियों या शासन को शिकायत भेज देंगे। उनका प्रशासनिक अनुभव और पहले की छवि चिंता बढ़ा रही है।