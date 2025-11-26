कड़कड़ाती ठंड…जेल और आजम खान का हाल बेहाल; नहीं मिल रहा ओढ़ने को कंबल! टूटी खिड़कियों से आ रही सर्द हवाएं

बुधवार को सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के राजद्वारा स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने कहा कि जेल के अंदर आजम खान के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ना तो आजम खान को मूलभूत सुविधाएं दे रहा है और ना ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर सुविधाएं बहाल करने और मानवीय आधार पर जरूरी कदम उठाने की मांग की।