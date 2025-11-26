80:20 के नैरेटिव को फिर से मजबूत करने में जुटी BJP! ‘राम’ के सहारे कैसे सभी वर्गों को एक छतरी में समेटने की कोशिश?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के चुनाव में यूपी में हिंदू वोटों का जातिगत आधार पर बिखराव BJP को नुकसान पहुंचा गया था। इसी वजह से इस बार आयोजन में जातीय संतुलन बिठाने पर खास जोर दिया गया। यह स्पष्ट संकेत है कि BJP अब 80:20 के नए नैरेटिव को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी 80 प्रतिशत हिंदुओं को एकजुट करने के लिए राम मंदिर परिसर में सभी समाजों और जातियों के महापुरुषों की मूर्तियों को स्थान दिया जा रहा है। जिससे 80 फीसदी हिंदू समाज को एकजुट किया जा सके। कार्यक्रम में सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे जिलों से बड़ी संख्या में आदिवासी, पिछड़े समुदाय के लोग और साधु-संतों को आमंत्रित किया गया।