फर्जी पैन कार्ड से सेना टिप्पणी तक, आजम खान के खिलाफ 100+ मामले, केवल 13 में ही फैसला

11 दिसंबर 2025 को रामपुर की ही अदालत ने आजम खान को 2017 के एक पुराने मामले में बरी कर दिया, जिसमें उन पर भारतीय सेना के बारे में विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज इस मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट दे दी। यह छठा केस है, जिसमें आजम खान बरी हुए। इससे पहले भी कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली है, जैसे भड़काऊ भाषण और अन्य विवादित बयानों से जुड़े केस।