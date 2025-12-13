13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

फर्जी पैन कार्ड से सेना टिप्पणी तक, आजम खान के खिलाफ 100+ मामले, केवल 13 में ही फैसला

Azam Khan News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 100 से अधिक मामलों में से सिर्फ अब तक 13 मामलों में ही फैसला आया है।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 13, 2025

आजम खान पर 100 से अधिक मामले दर्ज; सिर्फ 13 में ही आया फैसला।

आजम खान पर 100 से अधिक मामले दर्ज; सिर्फ 13 में ही आया फैसला, PC- IANS

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ कुल 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश रामपुर में ही हैं। इनमें से अब तक 13 मामलों में अदालतों ने फैसला सुनाया है। 7 में उन्हें दोषी ठहराया गया है, जबकि 6 में बरी कर दिया गया है। बाकी 78 से अधिक मामले अभी लंबित हैं।

17 नवंबर को कोर्ट ने सुनाई सजा

हालिया बड़ा झटका 17 नवंबर 2025 को लगा, जब रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई। इस मामले में दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में दोषी ठहराया गया। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस सजा के बाद कई अन्य मामलों में उनकी जमानत रद्द हो गई, जिससे वे फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं।

सेना पर टिप्पणी मामले हुए बरी

11 दिसंबर 2025 को रामपुर की ही अदालत ने आजम खान को 2017 के एक पुराने मामले में बरी कर दिया, जिसमें उन पर भारतीय सेना के बारे में विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज इस मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट दे दी। यह छठा केस है, जिसमें आजम खान बरी हुए। इससे पहले भी कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली है, जैसे भड़काऊ भाषण और अन्य विवादित बयानों से जुड़े केस।

मुख्य आंकड़े एक नजर में

श्रेणीसंख्याविवरण
कुल दर्ज मामले100 से अधिकअधिकांश 2017 के बाद दर्ज, रामपुर केंद्रित
फैसला आए मामले13-
दोषसिद्धि7मुख्य रूप से जालसाजी और भूमि विवाद से जुड़े
बरी6सबूतों के अभाव में
लंबित मामले78+बेल रद्द होने की प्रक्रिया कई में चल रही

ज्यादातर भूमि हड़पने के मामले

आजम खान के खिलाफ ज्यादातर मामले भूमि हड़पने, फर्जी दस्तावेज, भड़काऊ भाषण और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों से संबंधित हैं। सपा इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती है, जबकि भाजपा इसे कानून का शासन मानती है। आजम खान की उम्र 76 साल हो चुकी है और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उनकी कानूनी लड़ाई जारी है। कई दोषसिद्धियों के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील कर चुके हैं।

विधायक आकाश सक्सेना ने अकेले ठोके 33 केस

आजम खान पर अकेले 33 मामले भारतीय जनता पार्टी से विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाए। इनमें कई मुकदमों में आकाश सक्सेना वादी भी हैं। आकाश सक्सेना का परिवार भारतीय जनता पार्टी से कई दशक से जुड़ा रहा है। उनके पिता भी कई बार विधायक रह चुके हैं।

ये भी पढ़ें

जेल में ठिठुरती रातें गुजार रहे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, लगातार लिखते देख जेल अधिकारी हैरान
देवरिया
IPS Amitabh Thakur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 02:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / फर्जी पैन कार्ड से सेना टिप्पणी तक, आजम खान के खिलाफ 100+ मामले, केवल 13 में ही फैसला

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गन्ने के खेत में रंगे हाथों पकड़ा प्रेमी जोड़ा: पत्नी ने कर दी पति की चप्पल से धुनाई, गांव में मचा हड़कंप

rampur man wife catches husband with girlfriend sugarcane field fight
रामपुर

आजम खान के 8 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला, रामपुर कोर्ट ने किया बरी, कहा पर्याप्त सबूत नहीं

आजम खान Image Source - 'X' @AbdullahAzamKhan
रामपुर

आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ीं: पत्नी और बेटे की भूमिका फिर चर्चा में, इस तारीख को होगी अहम सुनवाई

azam khan quality bar land grab case charges hearing 4 january
रामपुर

SIR प्रक्रिया पर संजय सिंह का बड़ा हमला: दो करोड़ वोट काटने की साजिश, बुजुर्ग महिला के केस को बताया नियम-विरुद्ध

sanjay singh alleges sir process vote cutting fir on elderly woman rampur
रामपुर

जेल में बिगड़ी आजम खान की तबीयत: डॉक्टर पहुंचे तो जांच से कर दिया इनकार, प्रशासन में मची खलबली

azam khan health denial medical checkup rampur jail controversy
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.