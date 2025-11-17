Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

जेल भेजे गए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला, MP-MLA कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में सुनाई 7 साल की सजा

Azam Khan News : आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराया। दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 17, 2025

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को भेजा गया जेल, PC- X

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को जेल भेज दिया गया है। MP-MLA कोर्ट ने आज दोपहर में पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला फैसला सुनते ही कुछ क्षणों तक एक-दूसरे को देखते रह गए। दोनों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से तनाव झलक रहा था। जेल जाने से पहले बड़े बेटे अदीब ने आजम खां का गला चूमा और भाई अब्दुल्ला को गले लगाया।

2019 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला वर्ष 2019 का है, जब रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग करके दो पैन कार्ड तैयार करवाए। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए यह पूरा फर्जीवाड़ा किया। इस मामले की जांच के दौरान कई दस्तावेज और गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।

बड़े बेटे ने चूमा आजम का गाल, भाई को गले लगाया

बड़े बेटे अदीब खान ने आजम खान के जेल जाने से पहले उनका गाल चूमा और भाई अब्दुल्ला आजम को गले से लगाया। इस वक्त तीनों काफी भावुक नजर आए।

जेल जाने से पहले क्या बोले आजम

सात साल की सजा मिलने के बाद सपा नेता आजम खां बेहद शांत नजर आए। कोर्टरूम से बाहर लाए जाने पर पत्रकारों ने जब प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कुछ ही शब्दों में अपना दर्द बयां कर दिया। आजम खां ने कहा कि कोर्ट ने गुनहगार समझा और सजा सुना दी। इस पर कुछ नहीं कहना। यह अदालत का फैसला है।

दिल दहला देने वाली घटना: पत्नी ने खाया जहर, पति ट्रेन के सामने कूदा; दोनों की मौत, बच्चे हो गए अनाथ
मुरादाबाद
moradabad husband wife suicide tragedy

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जेल भेजे गए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला, MP-MLA कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में सुनाई 7 साल की सजा

रामपुर

उत्तर प्रदेश

फर्जी पैन कार्ड केस में बड़ा झटका: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा, 2 महीने बाद फिर जाएंगे जेल

azam khan abdullah azam fake pan card case court sentencing 7 year jailazam khan abdullah azam fake pan card case court sentencing 7 year jailazam khan abdullah azam fake pan card case court sentencing 7 year jail
रामपुर

आजम खान और अब्दुल्ला पर दो पैन कार्ड केस में फैसला जल्द: दोनों पक्षों की बहस पूरी, निर्णय पर टिकी सबकी निगाहें

azam khan two pan card case verdict today mp mla court decision
रामपुर

रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बदायूं के एक ही परिवार के 12 लोग घायल, बोलेरो के उड़ गए परखच्चे

rampur accident badaun family bolero crash 12 injured
रामपुर

हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी… शादी के 16 दिन बाद डेंगू ने छीनी खुशियां, नई नवेली दुल्हन की मौत से मातम

newlywed bride dies of dengue after 16 days of marriage in rampur
रामपुर

आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त, कोर्ट के बाहर बोले- बेगुनाह को आखिरकार मिला न्याय

azam khan het speech case rampur court verdict 2025
रामपुर
