जेल भेजे गए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला, MP-MLA कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में सुनाई 7 साल की सजा

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को भेजा गया जेल
रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को जेल भेज दिया गया है। MP-MLA कोर्ट ने आज दोपहर में पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला फैसला सुनते ही कुछ क्षणों तक एक-दूसरे को देखते रह गए। दोनों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से तनाव झलक रहा था। जेल जाने से पहले बड़े बेटे अदीब ने आजम खां का गला चूमा और भाई अब्दुल्ला को गले लगाया।
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग करके दो पैन कार्ड तैयार करवाए। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए यह पूरा फर्जीवाड़ा किया। इस मामले की जांच के दौरान कई दस्तावेज और गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।
बड़े बेटे अदीब खान ने आजम खान के जेल जाने से पहले उनका गाल चूमा और भाई अब्दुल्ला आजम को गले से लगाया। इस वक्त तीनों काफी भावुक नजर आए।
सात साल की सजा मिलने के बाद सपा नेता आजम खां बेहद शांत नजर आए। कोर्टरूम से बाहर लाए जाने पर पत्रकारों ने जब प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कुछ ही शब्दों में अपना दर्द बयां कर दिया। आजम खां ने कहा कि कोर्ट ने गुनहगार समझा और सजा सुना दी। इस पर कुछ नहीं कहना। यह अदालत का फैसला है।
