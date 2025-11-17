दिल दहला देने वाली घटना: पत्नी ने खाया जहर, पति ट्रेन के सामने कूदा; दोनों की मौत, बच्चे हो गए अनाथ

दिल दहला देने वाली घटना | AI Generated Image
Husband wife suicide tragedy in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के फैलदा गांव में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। यहां परिवारिक विवाद के चलते पत्नी मीरा कुमारी (30) ने कीटनाशक का सेवन कर अपनी जान दे दी। इसके बाद पति अमीर चन्द्र (35) सदमे में ट्रेन के सामने कूद गए और उनकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
फैलदा गांव निवासी अमीर चन्द्र किसानी के साथ राजमिस्त्री का काम करते थे। उनकी शादी करीब आठ साल पहले चंदौसी थाना क्षेत्र के गूमथूल गांव की मीरा कुमारी से हुई थी। दोनों के दो बच्चे माधव और वासु हैं। शुरुआती वर्षों में परिवार का जीवन सामान्य चलता रहा, लेकिन कुछ समय से पत्नी का लोधीपुर स्थित पीतल फर्म में नौकरी करना पति को नागवार गुजरा।
रविवार शाम नौकरी को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर मीरा ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। परिजन तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही। देर रात उसकी मौत हो गई, जिससे पति गहरे सदमे में आ गया।
मीरा की मौत की खबर से आहत अमीर चन्द्र सोमवार सुबह गांव से गुजरने वाली रेल लाइन पर पहुंचे। जैसे ही सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आई, उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इस कदम ने पूरे फैलदा गांव में सनसनी फैला दी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी योगेश मावी और सीओ हाईवे समेत कई पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है।
