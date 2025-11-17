दिल दहला देने वाली घटना: पत्नी ने खाया जहर, पति ट्रेन के सामने कूदा; दोनों की मौत, बच्चे हो गए अनाथ

Husband wife suicide tragedy in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के फैलदा गांव में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। यहां परिवारिक विवाद के चलते पत्नी मीरा कुमारी (30) ने कीटनाशक का सेवन कर अपनी जान दे दी। इसके बाद पति अमीर चन्द्र (35) सदमे में ट्रेन के सामने कूद गए और उनकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।