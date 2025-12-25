UP Ka Mausam: कोहरे और ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अगले तीन दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट

UP Ka Mausam: कोहरे और ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी | AI Generated Image
UP Ka Mausam Today: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मुरादाबाद, गोरखपुर, देवरिया, बरेली, रामपुर, पीलीभीत समेत कुल 56 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर सुबह के समय हालात ज्यादा खराब रह सकते हैं, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।
हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिन के समय कुछ इलाकों में हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन इससे ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। रात होते ही तापमान तेजी से गिर सकता है और सर्दी का असर और तेज हो जाएगा। खुले इलाकों में रहने वाले लोगों और सुबह जल्दी यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बीते 24 घंटों में इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कानपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर जैसे जिलों में भी तापमान इसी स्तर के आसपास बना हुआ है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मौसम को और प्रभावित करेगा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंचेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में ठंड और तेज हो सकती है। इसके चलते कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना है।
मौसम विभाग ने प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, रामपुर और सहारनपुर समेत कई जिलों के लिए कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रह सकता है और कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य तक पहुंचने की आशंका जताई गई है।
मौसम विभाग ने लोगों को घने कोहरे के दौरान गैर-जरूरी यात्रा से बचने, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करने और बुजुर्गों व बच्चों को ठंड से बचाने की सलाह दी है। प्रशासन को भी आपात सेवाओं और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
