UP Ka Mausam: कोहरे और ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अगले तीन दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट

UP Ka Mausam Today: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।