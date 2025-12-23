खेल प्रतिभाओं का अपमान! राष्ट्रीय कुश्ती के लिए ओडिशा के 18 युवा शौचालय के पास बैठकर सफर करने को मजबूर

National Championship: उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए ओडिशा के 18 युवा एथलीटों के साथ कथित तौर पर बेहद लापरवाह और अमानवीय व्यवहार सामने आया है। इनमें 10 लड़के और 8 लड़कियां शामिल हैं, जिन्हें राज्य स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा बिना पक्के रेलवे टिकट के रवाना किया गया। नतीजतन, खिलाड़ियों को सामान्य कोच में ट्रेन के शौचालय के पास बैठकर कड़ाके की ठंड में लंबी यात्रा करनी पड़ी।