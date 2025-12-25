ब्राह्मण विधायकों की बैठक से BJP में मचा सियासी तूफान, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिखाई सख्ती, दी कड़ी चेतावनी

BJP meeting pankaj chaudhary:उत्तर प्रदेश में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक ने पार्टी के अंदर सियासी हलचल तेज कर दी है। इस बैठक को लेकर नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी खासे नाराज नजर आए। उन्होंने इसे पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के विपरीत बताते हुए बैठक में शामिल सभी विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया कि भविष्य में इस तरह की कोई भी गतिविधि दोहराई नहीं जानी चाहिए।