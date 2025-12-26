26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

6 सेकेंड का सांसें थाम देने वाला मंजर: मालगाड़ी के नीचे लेटा युवक, लोगों के शोर से रुकी ट्रेन, RPF ने बचाई जान

Moradabad News: मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात एक युवक ने मालगाड़ी के नीचे लेटकर आत्महत्या की कोशिश की। लोगों के शोर मचाने पर RPF ने तुरंत ट्रेन रुकवाई और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना का 6 सेकेंड का वीडियो सामने आया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 26, 2025

moradabad railway station suicide attempt youth under goods train

6 सेकेंड का सांसें थाम देने Image Video Grab

Youth Attempt Suicide Moradabad: यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को दहला दिया। रात करीब 9 बजे एक युवक अकेले रेलवे स्टेशन पहुंचा और कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर इधर-उधर घूमता रहा। कभी बैठना, कभी उठना और फिर अचानक रेलवे लाइन की ओर बढ़ जाना, युवक का व्यवहार लोगों को असामान्य लगा।

पटरी पर लेटते ही बढ़ी लोगों की बेचैनी

थोड़ी देर बाद युवक सीधे रेलवे ट्रैक पर जाकर पटरियों के बीच लेट गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद वह ट्रैक पार करते वक्त गिर गया हो, लेकिन जब काफी देर तक युवक हिला-डुला नहीं, तो यात्रियों को शक हुआ। लोगों ने उसे उठने के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

इसी बीच ट्रैक पर मालगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। युवक को पटरी पर लेटा देख स्टेशन पर मौजूद लोग घबरा गए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। बावजूद इसके युवक वहीं पटरियों के बीच पड़ा रहा। कुछ ही सेकेंड में मालगाड़ी ट्रैक पर आ गई और युवक उसके नीचे आ गया।

लोगों को लगा युवक की हो चुकी है मौत

मालगाड़ी के कई डिब्बे युवक के ऊपर से गुजर गए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। लोगों को लगा कि ट्रेन युवक के सिर और शरीर के ऊपर से गुजर चुकी है, इसलिए वह बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। कुछ पल के लिए स्टेशन पर सन्नाटा छा गया।

RPF की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

उसी समय मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मालगाड़ी को रुकवाया। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। RPF जवान बिना समय गंवाए दौड़कर युवक के पास पहुंचे और उसे ट्रेन के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाला।

युवक जिंदा मिला, अस्पताल में कराया गया चेकअप

जब RPF और स्थानीय लोग युवक के पास पहुंचे, तो सभी को हैरानी हुई कि वह जिंदा था और सांसें चल रही थीं। युवक पूरी तरह होश में पाया गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई।

6 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घटना का करीब 6 सेकेंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक को मालगाड़ी के नीचे लेटे और बाद में RPF द्वारा बाहर निकाले जाते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग RPF की तत्परता की सराहना कर रहे हैं।

नशे की हालत में होने की आशंका

RPF अधिकारियों के अनुसार युवक नशे की हालत में था। वह ठीक से अपना नाम और पता नहीं बता पा रहा था। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, हालांकि इसके पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

युवक से पूछताछ जारी, परिजनों की तलाश

RPF और पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। अधिकारी युवक के परिजनों की जानकारी जुटाने में लगे हैं, ताकि जल्द से जल्द उन्हें घटना की सूचना दी जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 09:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 6 सेकेंड का सांसें थाम देने वाला मंजर: मालगाड़ी के नीचे लेटा युवक, लोगों के शोर से रुकी ट्रेन, RPF ने बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ब्राह्मण विधायकों की बैठक से BJP में मचा सियासी तूफान, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिखाई सख्ती, दी कड़ी चेतावनी

bjp brahmin mla meeting row pankaj chaudhary warning up politics
मुरादाबाद

UP Ka Mausam: कोहरे और ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अगले तीन दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट

UP Ka Mausam fog cold day alert imd forecast december
मुरादाबाद

खेल प्रतिभाओं का अपमान! राष्ट्रीय कुश्ती के लिए ओडिशा के 18 युवा शौचालय के पास बैठकर सफर करने को मजबूर

odisha school wrestlers inhuman train travel national championship
मुरादाबाद

‘वोट बचाओ-संविधान बचाओ’ पदयात्रा में गरजे संजय सिंह, बोले- यूपी में 3.5 करोड़ वोट काटने की साजिश रच रही भाजपा

sanjay singh aap alleges bjp conspiracy to cut 3 crore votes up sir controversy
मुरादाबाद

राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट: 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो सरकारी राशन लिस्ट से कट सकता है नाम

moradabad ration card e kyc deadline 25 december name removal
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.