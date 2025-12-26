6 सेकेंड का सांसें थाम देने वाला मंजर: मालगाड़ी के नीचे लेटा युवक, लोगों के शोर से रुकी ट्रेन, RPF ने बचाई जान

6 सेकेंड का सांसें थाम देने Image Video Grab
Youth Attempt Suicide Moradabad: यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को दहला दिया। रात करीब 9 बजे एक युवक अकेले रेलवे स्टेशन पहुंचा और कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर इधर-उधर घूमता रहा। कभी बैठना, कभी उठना और फिर अचानक रेलवे लाइन की ओर बढ़ जाना, युवक का व्यवहार लोगों को असामान्य लगा।
थोड़ी देर बाद युवक सीधे रेलवे ट्रैक पर जाकर पटरियों के बीच लेट गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद वह ट्रैक पार करते वक्त गिर गया हो, लेकिन जब काफी देर तक युवक हिला-डुला नहीं, तो यात्रियों को शक हुआ। लोगों ने उसे उठने के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
इसी बीच ट्रैक पर मालगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। युवक को पटरी पर लेटा देख स्टेशन पर मौजूद लोग घबरा गए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। बावजूद इसके युवक वहीं पटरियों के बीच पड़ा रहा। कुछ ही सेकेंड में मालगाड़ी ट्रैक पर आ गई और युवक उसके नीचे आ गया।
मालगाड़ी के कई डिब्बे युवक के ऊपर से गुजर गए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। लोगों को लगा कि ट्रेन युवक के सिर और शरीर के ऊपर से गुजर चुकी है, इसलिए वह बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। कुछ पल के लिए स्टेशन पर सन्नाटा छा गया।
उसी समय मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मालगाड़ी को रुकवाया। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। RPF जवान बिना समय गंवाए दौड़कर युवक के पास पहुंचे और उसे ट्रेन के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाला।
जब RPF और स्थानीय लोग युवक के पास पहुंचे, तो सभी को हैरानी हुई कि वह जिंदा था और सांसें चल रही थीं। युवक पूरी तरह होश में पाया गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई।
घटना का करीब 6 सेकेंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक को मालगाड़ी के नीचे लेटे और बाद में RPF द्वारा बाहर निकाले जाते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग RPF की तत्परता की सराहना कर रहे हैं।
RPF अधिकारियों के अनुसार युवक नशे की हालत में था। वह ठीक से अपना नाम और पता नहीं बता पा रहा था। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, हालांकि इसके पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।
RPF और पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। अधिकारी युवक के परिजनों की जानकारी जुटाने में लगे हैं, ताकि जल्द से जल्द उन्हें घटना की सूचना दी जा सके।
