UP Weather Alert: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड, घना कोहरा बना आफत, विजिबिलिटी जीरो, IMD का अलर्ट जारी

UP Weather Alert: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड | Image Source - Pinterest
UP Weather Alert Warning 70 Districts: उत्तर प्रदेश में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सर्द हवाओं और गिरते तापमान के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और सुबह-शाम सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है।
प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह और रात के समय घने से अत्यंत घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य मीटर तक पहुंच गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और जगह-जगह हादसों का खतरा बना हुआ है।
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में घने कोहरे का सिलसिला अभी जारी रहेगा। शुक्रवार 26 दिसंबर को भी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन कोहरे की तीव्रता कम नहीं होगी। कई जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है और फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं जताई गई है।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान मेरठ में दर्ज किया गया। यहां तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह जिला प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बन गया। ठंड के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बस्ती, जौनपुर और मीरजापुर में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है।
सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में कोहरे और शीत दिवस को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, फतेहपुर, कौशांबी, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है।
लखनऊ, सोनभद्र, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी है। इन इलाकों में सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 और 28 दिसंबर को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने से अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा। शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी और नए साल तक ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग