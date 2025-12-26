UP Weather Alert: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड, घना कोहरा बना आफत, विजिबिलिटी जीरो, IMD का अलर्ट जारी

UP Weather Alert Warning 70 Districts: उत्तर प्रदेश में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सर्द हवाओं और गिरते तापमान के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और सुबह-शाम सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है।