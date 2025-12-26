26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

मुरादाबाद

UP Weather Alert: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड, घना कोहरा बना आफत, विजिबिलिटी जीरो, IMD का अलर्ट जारी

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 60 से ज्यादा जिलों में घने से अत्यंत घने कोहरे और शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। फिलहाल नए साल तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 26, 2025

up weather alert fog cold day warning 70 districts no relief till new year

UP Weather Alert: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड | Image Source - Pinterest

UP Weather Alert Warning 70 Districts: उत्तर प्रदेश में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सर्द हवाओं और गिरते तापमान के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और सुबह-शाम सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है।

घना कोहरा बना यातायात के लिए सबसे बड़ी चुनौती

प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह और रात के समय घने से अत्यंत घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य मीटर तक पहुंच गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और जगह-जगह हादसों का खतरा बना हुआ है।

मौसम विभाग का अलर्ट, फिलहाल राहत के आसार नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में घने कोहरे का सिलसिला अभी जारी रहेगा। शुक्रवार 26 दिसंबर को भी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन कोहरे की तीव्रता कम नहीं होगी। कई जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है और फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं जताई गई है।

मेरठ रहा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान मेरठ में दर्ज किया गया। यहां तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह जिला प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बन गया। ठंड के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्वी यूपी में शीत दिवस का खतरा

मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बस्ती, जौनपुर और मीरजापुर में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है।

कई जिलों में यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में कोहरे और शीत दिवस को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, फतेहपुर, कौशांबी, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है।

पश्चिमी यूपी और एनसीआर से सटे जिलों में भी कोहरे की मार

लखनऊ, सोनभद्र, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी है। इन इलाकों में सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

नए साल तक जारी रह सकती है ठंड

मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 और 28 दिसंबर को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने से अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा। शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी और नए साल तक ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

Published on:

26 Dec 2025 09:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather Alert: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड, घना कोहरा बना आफत, विजिबिलिटी जीरो, IMD का अलर्ट जारी

