11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ीं: पत्नी और बेटे की भूमिका फिर चर्चा में, इस तारीख को होगी अहम सुनवाई

Azam Khan News: क्वॉलिटी बार जमीन कब्जा मामले में सपा नेता आजम खान के खिलाफ बुधवार को आरोप तय नहीं हो सके, जिससे सुनवाई अब 4 जनवरी तक टल गई है।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Dec 11, 2025

azam khan quality bar land grab case charges hearing 4 january

आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ीं | Image Source - 'X' @AbdullahAzamKhan

Azam khan quality bar land grab case: क्वॉलिटी बार की जमीन कब्जाने से जुड़े चर्चित मामले में बुधवार को आरोप तय नहीं हो सके, जिसके बाद अदालत ने 4 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ चल रहा यह प्रकरण लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में अटका हुआ है और बुधवार का दिन एक बार फिर बिना किसी ठोस निर्णय के निकल गया। अदालत में आरोप तय किए जाने थे, परंतु कार्यवाही संभव न होने के चलते सुनवाई आगे बढ़ा दी गई।

2019 में दर्ज हुआ था केस

यह मामला नवंबर 2019 का है, जब सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित क्वॉलिटी बार की जमीन पर अनियमित कब्जे का आरोप लगाते हुए तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप था कि मंत्री रहते हुए आजम खान ने जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वॉलिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह अपनी पत्नी को मात्र 1200 रुपये मासिक किराये पर अलॉट करा दी थी। बाद में इस किराये की सूची में आजम खान के बेटे को भी सह-किरायेदार के रूप में जोड़ा गया, जिससे मामला और विवादास्पद हो गया।

जिला सहकारी संघ की बैठक में हुआ था विवादित प्रस्ताव पारित

साल 2019 में जिला सहकारी संघ के तत्कालीन चेयरमैन जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त किरायेदारी का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी फैसले को लेकर सवाल उठे और प्रशासनिक स्तर पर जांच के बाद मामला एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में पहुंचा। आरोप है कि बार का किराया बेहद कम तय किया गया और जमीन का उपयोग निजी हितों के लिए किया गया।

अगली तारीख पर टिकी निगाहें

बुधवार को कोर्ट में आरोप तय किए जाने थे, लेकिन कार्यवाही पूरी न हो सकी। इससे अब सभी की नजर 4 जनवरी की सुनवाई पर टिक गई है, जहां तय होगा कि आजम खान और परिवार के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी। यह मामला राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी और बेटे की कथित भूमिका चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 09:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ीं: पत्नी और बेटे की भूमिका फिर चर्चा में, इस तारीख को होगी अहम सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR प्रक्रिया पर संजय सिंह का बड़ा हमला: दो करोड़ वोट काटने की साजिश, बुजुर्ग महिला के केस को बताया नियम-विरुद्ध

sanjay singh alleges sir process vote cutting fir on elderly woman rampur
रामपुर

जेल में बिगड़ी आजम खान की तबीयत: डॉक्टर पहुंचे तो जांच से कर दिया इनकार, प्रशासन में मची खलबली

azam khan health denial medical checkup rampur jail controversy
रामपुर

विदेश में रह रहे दो युवकों की जगह बहन ने भर दिए SIR फॉर्म, प्रशासन ने लिया तगड़ा एक्शन

rampur fake sir form case nri voters fir election revision news
रामपुर

Voter List Fraud: वोटर सर्वे में बड़ा फर्जीवाड़ा, विदेश में रह रहे बेटों को भारत में दिखाया गया

deadline for sir is set to be pushed back beyond december 11th more than 2 crore census forms not returned
रामपुर

आजम के बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा, रामपुर कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में सुनाया फैसला

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा।
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.