विदेश में रह रहे दो युवकों की जगह बहन ने भर दिए SIR फॉर्म, प्रशासन ने लिया तगड़ा एक्शन

इसी बीच जांच में यह खुलासा हुआ कि दो युवक मतदाता क्रमांक 645 आमिर (वर्तमान में दुबई) और मतदाता क्रमांक 648 दानिश (वर्तमान में कुवैत) के नाम से रामपुर में SIR फॉर्म भरवा दिए गए। जांच में पाया गया कि गणना प्रपत्रों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कराए गए थे। इस धोखाधड़ी में दोनों युवकों समेत उनकी मां नूरजहां का नाम सामने आया है, जिनके खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया।