विदेश में रह रहे दो युवकों की जगह बहन ने भर दिए SIR फॉर्म, प्रशासन ने लिया तगड़ा एक्शन

Fake sir form case Rampur UP: यूपी के रामपुर जिले में मतदाता सूची के SIR के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिले में पुनरीक्षण का कार्य पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के साथ किया जा रहा है।
इसी बीच जांच में यह खुलासा हुआ कि दो युवक मतदाता क्रमांक 645 आमिर (वर्तमान में दुबई) और मतदाता क्रमांक 648 दानिश (वर्तमान में कुवैत) के नाम से रामपुर में SIR फॉर्म भरवा दिए गए। जांच में पाया गया कि गणना प्रपत्रों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कराए गए थे। इस धोखाधड़ी में दोनों युवकों समेत उनकी मां नूरजहां का नाम सामने आया है, जिनके खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया।
जिले में विधानसभा क्षेत्र-37 रामपुर के भाग संख्या-248 में बीएलओ द्वारा मतदाताओं से गणना प्रपत्र लेकर उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के दौरान संदेहास्पद विवरण प्राप्त होने पर गहन जांच की गई।
जांच में स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि इन दोनों युवकों की बहन ने सत्य को छुपाते हुए उनकी गैर-मौजूदगी में उनके नाम से गणना प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किए और फर्जी हस्ताक्षर करा दिए। प्रशासन ने इसे निर्वाचन नियमों का गंभीर उल्लंघन माना, क्योंकि मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है।
इस मामले में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से थाना सिविल लाइंस में आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो वह केवल अपने वास्तविक निवास वाले स्थान पर ही गणना प्रपत्र भर सकता है।
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों या पारिवारिक सदस्यों द्वारा दो जगह से फॉर्म भरे गए हैं, जबकि वे सामान्य रूप से वहां निवास नहीं करते, ऐसे मामलों के लिए रोलबैक विकल्प उपलब्ध है। संबंधित मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर तुरंत संशोधन करा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इसके बावजूद कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
