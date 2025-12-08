SIR प्रक्रिया पर संजय सिंह का बड़ा हमला: दो करोड़ वोट काटने की साजिश, बुजुर्ग महिला के केस को बताया नियम-विरुद्ध

SIR प्रक्रिया पर संजय सिंह का बड़ा हमला: Image Source - 'X' @SanjayAzadSln
Sanjay singh alleges sir process: आप नेता संजय सिंह ने रामपुर में लागू की जा रही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाताओं के नाम काटकर लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। संजय सिंह के अनुसार, SIR प्रक्रिया के बहाने वोटों की डकैती की जा रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों और विपक्षी दलों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस बनाएंगे।
रामपुर में एक बुजुर्ग महिला पर लगाए गए फर्जी मुकदमे को संजय सिंह ने नियम-विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि महिला के बेटे विदेश में नौकरी करते हैं और उन्होंने भारतीय नागरिकता कभी नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद महिला पर एफआईआर दर्ज करना प्रशासनिक दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। संजय सिंह के अनुसार, महिला ने फॉर्म में दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया, स्वयं हस्ताक्षर किए और नाम भी लिखा, फिर भी उन्हें साजिश के तहत अपराधी बताने की कोशिश की गई है। इस घटना के बाद महिला भयभीत हैं और परिवार तनाव में है।
संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त से सीधे सवाल पूछे। उनका कहना है कि क्या सरकार और प्रशासन मतदाताओं को डराकर, धमकाकर और फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर बीजेपी के लिए काम करना चाहते हैं? उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि इस मामले में किसी बेगुनाह को गिरफ्तार किया गया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आंदोलन के तौर पर गिरफ्तारी देंगे।
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों मतदाताओं पर संकट मंडरा रहा है। उनका कहना है कि SIR प्रक्रिया के जरिए दो करोड़ वोट काटने की तैयारी चल रही है और निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिक चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता हो सकते हैं, फिर भी उन्हें गैर-मतदाता घोषित करने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने जानकारी दी कि AAP जल्द ही रामपुर से अमरोहा तक पदयात्रा निकालेगी, ताकि इस अन्यायपूर्ण प्रक्रिया के खिलाफ जनसमर्थन जुटाया जा सके।
संजय सिंह ने बिहार चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी SIR प्रक्रिया के कारण विपक्षी वोट प्रभावित हुए, और उन्होंने उसी समय यह भविष्यवाणी की थी कि यह BJP और NDA के पक्ष में परिणाम बदल सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की प्रक्रिया लागू की गई, तो बिहार जैसे हालात फिर देखने को मिलेंगे। संजय सिंह का दावा है कि यह लोकतांत्रिक ढांचे से खिलवाड़ है, जिसका विरोध अब आवश्यक हो गया है।
