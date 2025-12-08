SIR प्रक्रिया पर संजय सिंह का बड़ा हमला: दो करोड़ वोट काटने की साजिश, बुजुर्ग महिला के केस को बताया नियम-विरुद्ध

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों मतदाताओं पर संकट मंडरा रहा है। उनका कहना है कि SIR प्रक्रिया के जरिए दो करोड़ वोट काटने की तैयारी चल रही है और निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिक चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता हो सकते हैं, फिर भी उन्हें गैर-मतदाता घोषित करने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने जानकारी दी कि AAP जल्द ही रामपुर से अमरोहा तक पदयात्रा निकालेगी, ताकि इस अन्यायपूर्ण प्रक्रिया के खिलाफ जनसमर्थन जुटाया जा सके।