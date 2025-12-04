जेल पहुंचीं आज़म की पत्नी, घंटों इंतज़ार के बाद भी नहीं हुई मुलाक़ात; बेटे ने भी मिलने से इंकार किया

रामपुर जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला द्वारा अचानक परिवार से मिलने से इनकार किए जाने पर बुधवार को जेल परिसर में अजीब स्थिति बन गई। तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब और निखहत अखलाक निर्धारित समय पर जेल पहुंचे थे। तीनों करीब एक घंटे तक मुलाकात की पर्ची लेकर इंतजार करते रहे। लेकिन जेल अधिकारियों ने उन्हें सूचना दी कि अंदर से ही मुलाकात नहीं करनी है। बाहर आते समय तंजीम फातिमा ने बताया कि न तो अब्दुल्ला ने और न ही आजम खान ने उनसे मिलने की हामी भरी। वजह के बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।