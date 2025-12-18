‘रामपुर को खून से नहलाने’ वाले बयान पर आजम खान को राहत: कोर्ट से बरी, लेकिन जेल से फिलहाल नहीं मिलेगी आजादी

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। गुरुवार को सुनाए गए इस फैसले के दौरान आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और निर्णय के बाद न्यायालय का आभार व्यक्त किया।