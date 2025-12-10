अमिताभ ठाकुर को देवरिया कोर्ट में पेश करने को लेकर बढ़ी सरगर्मी, दिल्ली जाते वक्त शाहजहांपुर से हुई गिरफ्तारी

मंगलवार की रात पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को देवरिया में न्यायालय में पेश किया जाने का अनुमान है।बुधवार दोपहर में दिवानी कचहरी में भारी पुलिस फोर्स पहुंची थी। फिलहाल अभी उन्हें पेश नहीं किया जा सका था।जानकारी के मुताबिक अमिताभ ठाकुर को देवरिया पुलिस ने शाहजहांपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतारा। देवरिया में उन पर कुछ दिन पहले केस दर्ज हुआ था। उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया है।