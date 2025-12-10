10 दिसंबर 2025,

देवरिया

अमिताभ ठाकुर को देवरिया कोर्ट में पेश करने को लेकर बढ़ी सरगर्मी, दिल्ली जाते वक्त शाहजहांपुर से हुई गिरफ्तारी

मंगलवार की देर रात यूपी के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से हिरासत में लिया गया है। वह दिल्ली जा रहे थे। शाहजहांपुर में सादे कपड़ों में आधी रात कुछ लोग ट्रेन में घुसे और उन्हें अपने साथ ले गए। पहले खबर आई कि अमिताभ को किडनैप किया गया है, लेकिन बाद में सामने आया कि उन्हें देवरिया पुलिस ने हिरासत में लिया है।

less than 1 minute read
देवरिया

image

anoop shukla

Dec 10, 2025

Up news, Deoria news, amitabh Thakur

फोटो सोर्स: पत्रिका, अमिताभ ठाकुर पूर्व IPS

मंगलवार की रात पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को देवरिया में न्यायालय में पेश किया जाने का अनुमान है।बुधवार दोपहर में दिवानी कचहरी में भारी पुलिस फोर्स पहुंची थी। फिलहाल अभी उन्हें पेश नहीं किया जा सका था।जानकारी के मुताबिक अमिताभ ठाकुर को देवरिया पुलिस ने शाहजहांपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतारा। देवरिया में उन पर कुछ दिन पहले केस दर्ज हुआ था। उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया है।

देवरिया में दर्ज है 26 साल पुराना मुकदमा

पूर्व आईपीएस पर दर्ज मामला 26 साल पुराना है। उस समय अमिताभ देवरिया SP थे। आरोप है कि जाली डॉक्यूमेंट्स से उनकी पत्नी ने देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लिया। बाद में उसे बेचकर लाभ अर्जित किए । SP होने के बाद भी अमिताभ ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि साथ दिया। इस मामले में 3 महीने पहले लखनऊ में अमिताभ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने SIT का गठन किया।

पत्नी नूतन ठाकुर पर लगा है यह आरोप

पुलिस के मुताबिक, SIT ने देवरिया और बिहार में रिकॉर्ड की जांच की। गवाहों से पूछताछ और दस्तावेजों की पुष्टि की। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। नूतन ठाकुर ने कहा कि 26 साल पुराना मामला सामान्य सिविल विवाद को अब जबरदस्ती आपराधिक केस में बदला जा रहा है। यह मुकदमा जबरन दर्ज कराया गया, वे जल्द ही सबूत पेश करेंगी और खुद को निर्दोष साबित करूंगी। फिलहाल कोर्ट में उनकी पेशी को लेकर भारी फोर्स तैनात है।

सीएम योगी ने किया आगाह…ड्रग्स और मोबाइल से दूर रहें युवा, खोखला कर देगा शरीर और दिमाग
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 02:57 pm

Published on:

10 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / अमिताभ ठाकुर को देवरिया कोर्ट में पेश करने को लेकर बढ़ी सरगर्मी, दिल्ली जाते वक्त शाहजहांपुर से हुई गिरफ्तारी

देवरिया

उत्तर प्रदेश

