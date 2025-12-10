अमिताभ ठाकुर को देवरिया कोर्ट में पेश करने को लेकर बढ़ी सरगर्मी, दिल्ली जाते वक्त शाहजहांपुर से हुई गिरफ्तारी

फोटो सोर्स: पत्रिका, अमिताभ ठाकुर पूर्व IPS
मंगलवार की रात पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को देवरिया में न्यायालय में पेश किया जाने का अनुमान है।बुधवार दोपहर में दिवानी कचहरी में भारी पुलिस फोर्स पहुंची थी। फिलहाल अभी उन्हें पेश नहीं किया जा सका था।जानकारी के मुताबिक अमिताभ ठाकुर को देवरिया पुलिस ने शाहजहांपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतारा। देवरिया में उन पर कुछ दिन पहले केस दर्ज हुआ था। उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व आईपीएस पर दर्ज मामला 26 साल पुराना है। उस समय अमिताभ देवरिया SP थे। आरोप है कि जाली डॉक्यूमेंट्स से उनकी पत्नी ने देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लिया। बाद में उसे बेचकर लाभ अर्जित किए । SP होने के बाद भी अमिताभ ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि साथ दिया। इस मामले में 3 महीने पहले लखनऊ में अमिताभ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने SIT का गठन किया।
पुलिस के मुताबिक, SIT ने देवरिया और बिहार में रिकॉर्ड की जांच की। गवाहों से पूछताछ और दस्तावेजों की पुष्टि की। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। नूतन ठाकुर ने कहा कि 26 साल पुराना मामला सामान्य सिविल विवाद को अब जबरदस्ती आपराधिक केस में बदला जा रहा है। यह मुकदमा जबरन दर्ज कराया गया, वे जल्द ही सबूत पेश करेंगी और खुद को निर्दोष साबित करूंगी। फिलहाल कोर्ट में उनकी पेशी को लेकर भारी फोर्स तैनात है।
